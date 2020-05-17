Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? | 20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkacak?

20 yaş altı hangi gün sokağa çıkacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftalardır 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkamıyor. İlk kez geçen hafta belli gün ve saatte 20 yaş altı sokağa çıkabildi. Pek çok kişi “Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?” , “20 yaş altı hangi gün sokağa çıkabilir?” , “0-14 yaş hangi gün sokağa çıkacak?” , “15-20 yaş hangi gün saat kaçta sokağa çıkacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.