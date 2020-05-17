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Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? | 20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkacak?

20 yaş altı hangi gün sokağa çıkacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftalardır 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkamıyor. İlk kez geçen hafta belli gün ve saatte 20 yaş altı sokağa çıkabildi. Pek çok kişi “Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?” , “20 yaş altı hangi gün sokağa çıkabilir?” , “0-14 yaş hangi gün sokağa çıkacak?” , “15-20 yaş hangi gün saat kaçta sokağa çıkacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 23:37:00 -
Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? | 20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altının sokağa çıkması haftalardır yasak. Salgının kontrol altına alınması sebebiyle belli yaş grupları açıklanan gün ve saatte sokağa çıkabiliyor. İşte, detaylar.

Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? | 20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 yaş altının belli günlerde sokağa çıkabileceğini açıkladı. 20 Mayıs Çarşamba günü 0-14 yaş arası sokağa çıkabilecek. 22 Mayıs Cuma günü ise 15-20 yaş arası sokağa çıkabilecek.

Sokağa çıkma yasağına çıkmayanlara ne kadar ceza veriliyor?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

(Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.maddesi; Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.) maddesi de bulunuyor.

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