Çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Batman'da

BATMAN (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Batman'a geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içerisinde kutu oyunlar ve oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı"nın kente gelmesi dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bahçesinde program düzenlendi.

Sosyal Hizmetler il Müdürü Ümit Çiçek, programda yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının en çok çocukları etkilediğini söyledi.

Uygulanan kısıtlamalar ve okullarının uzaktan eğitime geçmesine bağlı olarak çocukların daha çok ev ortamında vakit geçirdiğini kaydeden Çiçek, Hediye Karavanı'nın çocukların aileleriyle oyunlar oynayarak daha güzel ve verimli vakit geçirmelerine olanak sağladığını aktardı.

Çiçek, "Hepimizin ortak gayesi olan çocuklarımıza daha güzel bir dünya oluşturmak ve sürdürmek arzusu çalışma şevkimizi her zaman diri tutacaktır." dedi.

Spor Kulüpleri Federasyonu temsilcisi Tuğba Baylan da çocukları pandemi döneminde aileleriyle eğlenceli ve eğitici vakit geçirebilecekleri dokuz taş, üç taş, parmak maç, dama, mangala ve satranç gibi oyunları içeren hediyelerle buluşturduklarını söyledi.

Medeniyetimizin en önemli özelliğinin kardeşlik ve dayanışma kültürü olduğunu vurgulayan Baylan, şöyle konuştu:

"Mayamızda iyilik olduğunu bize her daim hatırlatan, bu yolda bize öncülük eden sayın Cumhurbaşkanımızın yeni Türkiye, güçlü Türkiye sevdası bizlere aşk ile hizmet etmemiz için öncü olmuştur. Bu bilinçle federasyon olarak çocuklarımıza el uzatmak ve onların gözlerindeki ışığın hiç solmaması adına gece gündüz çalışacağız."

Konuşmaların ardından Batman Vali Yardımcısı Tuğba Polat, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çiçek, Spor Kulüpleri Federasyonu Temsilcisi Baylan ve davetliler, çocuklarla oyunlar oynadı, onlara hediyeler verdi.