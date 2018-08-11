Çocuklar için güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan güneş ışığına aşırı miktarda ve uygun olmayan koşullarda maruz kalındığında sağlığı tehdit eden sorunlar ortaya çıkabilir.

İleriki yaşlardaki cilt ve göz sorunlarının ortaya çıkmasında çocukluk ve gençlik döneminde maruz kalınan ultraviyole ışınlarının önemli rol oynadığını ifade eden Uzman Doç. Dr. Tuğrul Altan özellikle çocuklarda güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle anlattı:

YAZ MEVSİMİNDE ÖZELLİKLE DİKKAT EDİLMELİ

Atmosfer kirliliği nedeniyle ozon tabakasında oluşan hasarlar günümüzde daha fazla zararlı güneş ışığının bize ulaşmasına neden oluyor. Bu zararlı ışınların başında kısa dalga boylu ultraviyole (mor ötesi) gelir. Bu ışınların yüzde 95'i daha düşük enerjili olan UVA, kalan kısmı da daha yüksek enerjili UVB'dir. UVA daha derine ulaşırken UVB daha yüzeysel etkilidir.

Bu ışınlar etkiledikleri vücut bölgesinde proteinler ve DNA üzerinde olumsuz etki yapar. Bu etki temas süresiyle artar ve zamanla birikir. Ultraviyole ışınlarının en güçlü olduğu durumlar yeryüzüne dik olarak ulaştığı yaz mevsimi, yansıyan ışığın fazla olduğu deniz kenarı, karla kaplı bölgeler veya yüksek rakımlı yerlerdir.

KIZARIKLIK VE YANMA YAPABİLİR

Güneşin göz üzerindeki etkilerini gözkapağı cildi ile inceleyerek başlayabiliriz. UVB göz kapaklarında kızarıklık ve yanmaya neden olabilir. İleri yaşlarda güneş lekeleri, cilt kırışıklıkları gibi iyi huylu değişiklikler veya kanseröz yapılar da görülebilir. UVB gözün en dış saydam tabakası olan kornea tarafından tamamıyla bloke edilir.

Korneayı geçen, lens ve retina üzerine etki eden UVA'dır. UVB'ye uzun süre maruz kalmak kornea yüzeyinde hasara ve geçici de olsa ağrılı görme kaybına neden olur. Bu durum korumasız kayak yapan kişilerde ve kaynakçılarda sık görülür. UVA ise korneadan geçerek göz merceği (lens) ve gözün sinir tabakası (retina) üzerine etki gösterir.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ

* Güneş gözlüğünün camı kırılmaya dirençli olmalıdır. Polikarbonattan yapılmış camlar diğer organik reçinelerden kırılmaya 10 kat daha dayanıklıdır.

* Yüzde 100'e yakın UVA filtreli olmalıdır. Polikarbonat yapısı gereği UVA'yı yüzde 100'e yakın bloke ederken diğer organik camlarda kaplama gereklidir.

* Gözlük çerçevesi kırılmayan metaryelden üretilmiş olmalıdır.

* Çerçeve yüzü tamamen saran tipte olmalıdır.

* Gözlüğün düşmesini engellemek için menteşesi yaylı olmalı veya arkadan elastik bir bantla tutturulmalıdır.

* Ucuz ve kalitesiz gözlüklerden kaçınılmalıdır.