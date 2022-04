Çocuklar, gelecekleri için tasarrufu seçti

YENİ AKİT ANKARA

Şehit Ahmet Çağlar İlkokulu öğretmenlerinin Avrupa Birliği destekli 4 farklı projesi ile öğrencilere, doğal kaynakların tasarruflu harcanmasından, güvenli internet kullanımına, geri dönüşümden dünya barışına kadar birçok konuda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

‘Gelecek İçin Tasarrufu Seçin’

Bu kapsamda; Anasınıfı öğretmeni Esra Çilem Gökdemir ve öğrencilerinin ‘Gelecek İçin Tasarrufu Seçin’ sloganı ile başlattıkları proje kapsamında öğrenciler için tasarruf konusunda farkındalık oluşturulurken; boşa harcanan elektrik, ihtiyaç fazlası kullanılan su, geri dönüşebilen malzemelerin kullanımı konusunda hembeceri hem de bilinç kazanıyorlar.

‘Bilim Günü’ eTwinning projesi

Yine anasınıfı öğretmeni Ayşe Güngör ve öğrencilerinin yaptıkları‘Bilim Günü’ eTwinning projesi ile doğuştan gelen merak duygusu okuldaki sunulan ortamlarda deney ve bilim ile birleştirilirken; öğrencilere yaşayarak öğrenme fırsatı sunup onların bilime olan ilginin arttırılması hedefleniyor.

“Dünyada Barış Olsun” eTwinning projesi

Öğretmen Nuray Gürsoy “Dünyada Barış Olsun” (Let'sMakePeaceInThe World) eTwinning projesini 10 Türk,11 yabancı ortak ile yürütüyor. Proje ile çocukların birçok etkinliklerle eğlenirken hem çevreye duyarlı, merhametli olmaları hem de kalplere sevgi tohumları, barış rüzgârını estirecek anlamlı bir proje olması hedefleniyor.

“Sana kendimle ilgili her şeyi anlatayım” eTwinning projesi

Bir başka proje ise İngilizce öğretmeni Gözde Fertelli Karaağaç ve 4. Sınıf öğrencileri ile ‘Let me tell you all about me’ (Sana kendimle ilgili her şeyi anlatayım) eTwinning projesi yürütülüyorlar. Proje ile öğrenciler kendini İngilizce olarak tanıtmaları, hayallerindeki mesleği görselleştirmeleri, kültürel kıyafetlerin tanıtımı, web2 araçlarının etkin kullanımı, yabancı ülkelerden yaşıt öğrencilerle etkileşime geçmeleri sağlanıyor.