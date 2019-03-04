Çocuklar enfeksiyondan nasıl korunur?

El yıkama alışkanlığı kazandırmak çok önemli

Kreş ve okul ortamında mikroplar damlacık, hava yolu, temas veya oral yolla bulaşmaktadır. Okul ortamında hasta çocukla direk temas, hasta olan bir çocuğun hapşırması- öksürmesi ile mikropların havaya salınması veya ortamda, gıdalarda bulunan mikropların eller vasıtasıyla vücuda girmesi sonucu enfeksiyon hastalıkları hızla yayılabilmektedir. Enfeksiyonların bulaşmasını önlenmede en önemli noktalardan biri el temizliğidir. Anne babaların çocuklarına el yıkama alışkanlığını kazandırmaları gerekmektedir.

Nelere dikkat edilmeli?

Okula girmeden önce ve çıkarken

Yemekten önce ve sonra,

İlaç veya şurup içmeden önce ve sonra

Ortaklaşa su ile yapılan aktivitelerden önce ve sonra

Tuvaletten sonra

Vücut sıvıları ile temas sonrası (kan, mukus, kusmuk, balgam)

Hayvanlar ile temas sonrası, hayvan kümesleri veya kafesleri ile temas sonrası

Oyun parkında veya alanında oynadıktan sonra

Çöp veya çöp kutuları ile temas sonrasında eller su ve sabunla yıkanmalıdır.

ÇOCUĞUNUZUN ELLERİNİ ISLAK MENDİLLE TEMİZLEMEYİN

Kreş ve okullarda kapı kolları, tuvalet lavaboları, yazı tahtaları, yemek masaları, lavabolar, bilgisayar klavyeleri gibi sık temas edilen yüzeyler mikrop kaynağı olabilmektedir. Bu yüzden anne babaların çocuklarına el yıkama alışkanlığı edindirmeleri enfeksiyonlardan korunmak için en önemli basamaktır. Islak mendille ellerin silinmesi el hijyeni sağlamaz hatta mikrobun bir elden diğer ele bulaşmasına bile neden olabilmektedir. Islak mendil sadece kirlerin temizlenmesinde kullanılmalı, sonrasında eller su ve sabun ile yıkanmalıdır

Bu önlemlerle enfeksiyondan koruyun

Çocuğunuza el yıkama alışkanlığı edindirin.

Çocuklara hapşırma veya öksürme sırasında ağızlarını kolları ile kapatmaları öğretilmelidir.Böylece damlacık yolu ile mikropların bulaşmaları önlenebilir

Çocuklara düzenli diş fırçalama alışkanlığını kazandırılmalıdır.

Sağlıklı ve dengeli beslenmelerine dikkat edilmelidir.

Çocukların egzersiz yapmaları sağlanmalı, bunun için sevdikleri bir spor faaliyetine düzenli olarak devam ettirilmelidir.

Düzenli olarak uyumaları sağlanmalıdır.

Çocukların aşılarının tam olması sağlanmalı, yıllık grip aşılarının yapılmasına dikkat edilmelidir.

Anne ve babalar ev içinde ve balkonda sigara içmemelidir. Hatta anne ve babaların hiç tütün alışkanlığı olmamalıdır.

Ev ortamının uygun sıcaklık ve nem oranında olması sağlanmalı ve ev düzenli olarak havalandırılmalıdır.