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Çocuklar camiye doluşacak, CHP'li vekil çıldıracak

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından başlatılan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Haydi Çocuklar Camiye" etkinliğinden rahatsız olan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, namaz ve camiye olan tahammülsüzlüğünü gözler önüne sermişti. Çocuklara namaz ve cami sevgisinin aşılanması için 21 Ocak'ta başlayacak etkinlik ile camiler cıvıl olacak.

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:30

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından başlatılan "Haydi Çocuklar Camiye" etkinliği ile çocuklar camiye koşacak.

Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile başlatılan ve büyük takdir gören etkinlik ile camilerde çocuk sesi yankılanacak. 

Her yaştan Müslümanın takdirini kazanan etkinlik kapsamında, çocuklar camide ibadetin önemini kavrayacak, camiler çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl olacak. 

Televizyon, bilgisayar, telefon gibi elektronik aletlere çok fazla zaman ayrılan günümüzde, etkinlik ile çocuklara cami sevgisinin aşılanması amaçlanıyor.

CHP milletvekili Başevirgen, etkinliği hedef almıştı

Etkinliği yakışıksız sözlerle hedef alan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, çocukların namaz ve camiye alışmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

İslamın emirlerine tahamülsüzlüğünü gözler önüne seren sözleriyle CHP'nin gerçek yüzünü ortaya koyan Başevirgen, TBMM'de yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından da paylaşmıştı. 

Başevirgen TBMM'de yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile Server Gençlik ve Spor Kulübünü tarafından başlatılan “Haydi Çocuklar Camiye” etkinliği 6-13 yaş aralığındaki çocuklarla gerçekleştirilecek. Bu projenin, bu kadar küçük yaştaki çocuklarımıza nasıl bir fayda sağlayacağı düşünülmektedir?” ifadelerini kullanmıştı.

Etkinlik 11 gün sürecek

21 Ocak 2019 Pazartesi günü sabah namazı ile başlayacak olan etkinlik, 31 Ocak 2019 Perşembe günü yatsı namazı ile sona erecek.

Toplamda 11 gün sürecek olan projede 6-13 yaş arası çocuklar 3 farklı kategoride yarışacak. Çocuklar her namaz vaktinde camide cemaatle namaz kılarak kendi kategorilerindeki sureleri ezberleyerek puan kazanacak. Proje sonunda en çok puan kazanan ilk 3 kişiye ödül verilecek. 

Ödüller, illerde proje ortağı olan dernekler tarafından belirlenecek ve duyurulacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:30
  1. Manisa
  2. Bekir Başevirgen
  3. Server Gençlik ve Spor Kulübü
  4. Haydi Çocuklar Camiye

YORUM YAZ

  • VeliVeli5 dk önce
    Çok güzel ve çağdaş bir uygulama tebrik ediyorum bravo yobaz chpnin karşı çıkması gayet doğal
  • mehmet önenmehmet önen16 dk önce
    Alni secdeye degmeyenler o duyguyu bilmez.Alni secde görenden kimseyezarar gelmez.
  • uyan tcuyan tc22 dk önce
    çok geç bile kalındı. biz çocukken hepcamiye giderdik bilhassa ramazanda teravih namazlarını kaçırmazdık.

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