Çocuklar burada nasıl oynasın? Park değil sanki domuz çiftliği
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yaptırdığı çocuk parkında domuzların cirit attığı görüldü.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova ilçesinde bir çocuk parkı yaptırdı.
Parkta, kış aylarında görülmeye alışık olunan bir manzaraya rastlandı.
Yetişkin ve yavru domuzlar, çocukların oynamak için geldiği parka indi.
Olay saniye saniye vatandaşların kameralarına yansırken, herhangi bir yetkilinin olay yerinde olmadığı görüldü.