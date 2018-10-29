Çocuk yetiştirirken...

ALLAH İLE KORKUTMAK: Çocuklara Allah'ın rahmetinden önce gazabından bahsetmek ve yaptıkları her yanlış davranışta "Allah seni çarpar, Allah seni taş eder, Allah seni yakar" gibi cümlelerle korkutularak büyütülen çocuklar ya dinden uzaklaşıyor ya da ibadetleri Allah'a olan sevgilerinden değil Allah'a olan korkulardan dolayı devam ediyorlar.

DAVRANIŞLARIMIZA ALDIRMAMAK: Anne babaların yaptıkları en büyük hatalardan biri kendilerinde olmayan davranışları çocuklarına sürekli konuşarak, başkalarını örnek göstererek çocuklarında olmalarını istemeleri.. Çocuğunun Kuran okumasını isteyen bir anne, öncelikle kendisi okumalı.. Dedikodu etmenin yanlış olduğunu söyleyen bir annenin çocuğu annesinin başkaları hakkında konuştuğunu duyduğunda annesinin sözü ne kadar etkili olur ki?

DİNİ EĞİTİMİ HOCALARA BIRAKMAK: Dini eğitim sadece hocalara bırakılacak bir konu değildir. Çocuğun kursta veya sohbetlerde öğrendiği bilgileri evinde annesi ve babasıyla pekiştirmesi, öğrendiklerini hayatına geçirmesi gereklidir. Çocuk için hocasından öğrendiği konuların evinde yaşanmadığını görmesi şevkini kırar. Verilen eğitim etkisini yitirir.

ÇOCUKLARI BIKTIRMAK: Eğitimde yapılan en büyük yanlışlardan biri de çocukların çocuk olduklarını unutmak ve herşeyi mükemmel yapmalarını beklemek.. Dini konular konuştuğunuzda veya dini içerikli oyunlar oynadığınızda bakarsınız çocuğunuz sıkılabilir. Böyle zamanlarda çocuğu sıkboğaz etmeyin başka bir konuya geçin.

"BİR ŞEY OLMAZ" DEMEK: Sorumluluk yaşına gelmemiş çocuklarda yapılan en büyük yanlışlardan biri de anne ve babanın gelecekte yapmasını istemediği şeyleri çocuklarının hayatına sokmalarıdır. Mesela kız çocuklarına oje, ruj, barbi bebek gibi özendirici oyuncaklar almak çok yanlıştır. "Nasılsa mükellef değil, bu yaşta pek anlamaz, bir şey olmaz. İlerde bırakır.." demek anne babaların işlerini ileride zorlaştırmaktan başka bir işe yaramaz.

ZORLA YAPTIRMAYA ÇALIŞMAK: Allah'a layık kullar ibadetlerini ne cennet sevgisinden ne de cehennem korkusundan yaparlar. Onların tek amacı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Çocuklarımıza dini eğitimleri sırasında "Neden ibadet etmeliyiz?" sorusunu anlatmaya çalışırken, sadece "Allah istedi. Allah öyle istiyor" diye kestirmeden gidivermek asla yeterli olmaz.

Çocuklara ibadetlerin zevkini ve güzelliğini anlatmamız, insanın hedefinin Allah'ın rızasını kazanmak olduğunu öğretmemiz gereklidir. Yoksa "Namaz kılmazsan Allah seni yakar!, Cezalandırır!" demek çocukta sadece korku oluşturur. Olması gereken "Allah Sevgisi"ni öteler.

"DAHA VAKTİ GELMEDİ" DEMEK: Anne ve babaların en çok yaptıkları hatalardan biri de dini eğitimde geç kalmaktır. Peygamberimiz (s.a.v) çocuklara küçük yaşlarda namazı öğretmeyi tavsiye etmiştir.

Mesela 12-13 yaşında buluğ çağına gelen ve namazla mükellef olan bir çocuk küçük yaşlardan itibaren namaz alışkanlığı kazanmamışsa, biranda namaza başlaması neredeyse imkansızdır.

Örtünmeye alıştırılmayan bir kız çocuğundan ergenliğinde tesettüre riayet etmesini beklemek elbette akıl karı değildir. Bu talep onun zoruna gidecek, tepkisi de sizi üzecektir.