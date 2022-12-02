Çocuk hakları savunucuları neden suskun? PKK yine bir kız çocuğunu dağa kaçırdı

PKK daha çocuk denecek yaşta küçük kızları dağa kaçırarak, onları her türlü iğrenç emellerine alet ettikten sonra örgütün silahlı kadrosuna katıyor. İnsan hakları, çocuk hakları, kadın hakları savunucuları suskun kalıyor. Son olarak Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de Halep'in kuzeyinde işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ilçesinden bir kız çocuğunu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı. 15 yaşındaki S.M şu an PKK/YPG’nin elinde.

Teröristler, kaçırdıkları çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.

Terör örgütü genellikle kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2022'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

PKK/YPG'nin, Suriye'de 55 çocuğu, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü kaydedilmişti.

PKK’ya yönelik operasyonların ardından, çocuk kaçırma olayları arttı. Türkiye’de emniyet güçleri sayesinde çocuk kaçırmayı başaramayan PKK/YPG elemanları rotayı Suriye’ye çevirdi. Güç kaybeden teröristler son 2 hafta içinde onlarca çocuk ve genci zorla kamplara götürdü. 500’den fazla kaçırma olayı var. Özellikle kız çocukları kaçırılıyor. Haseke, Kamışlı, Tel Rıfat, Münbiç gibi birçok şehirden her gün benzer haberler sürekli geliyor. Aileler çocuklarına ve kendilerine zarar verilmesin diye bilgilerinin gizli kalmasını istiyor.

Terör örgütü içindeki çocukların yaş ortalaması 15 ortalama hayatta kalma süreleri ise 8 yılı aşmıyor. Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab, Rakka ve Haseke gibi şehirlerde sözde Çocuk İdeolojik Eğitim Merkezlerinde eğitimler veriliyor. Yaşadıkları taciz, tecavüz, psikolojik baskıları kaldıramayan pek çok çocuk ya intihar ediyor, ya da örgütten kaçmaya çalışıyor. Mayıs ayında Suriye’nin kuzeyinden kaçırılan onlarca çocuğun sadece bir bölümünün kimliği ortaya çıktı. Bunlardan biri 14 yaşındaki Helen Moussa. Haseke’nin kuzeyindeki Amuda kentinde, kardeşini okuldan alırken kaçırıldı. Henüz 12 yaşında olan Akrin Abdullah, Kamışlı’da kent merkezindeki çarşıda zorla alıkonuldu. 16 yaşındaki Hasekeli Muhammed Celal Derviş de ailesinin tüm engelleme çabasına rağmen PKK kampına götürüldü.