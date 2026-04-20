Çocuk gibi büyütüyor! Tek bir tanesini ev fiyatına satıyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2 çocuk babası Ahmet Çayabatmaz (43), 35 yıl önce 8 yaşında hobi olarak başladığı güvercin tutkusunu ilk günkü heyecanla sürdürüyor. 215 güvercini bulunan Çayabatmaz, “Güvercine ilk başlarda hobi olarak başladım, merak sardım. Şu anda 215 kadar güvercinim var. Farklı renklerde, farklı cinslerde, ayrı bir soy olarak değişiyor güvercinlerim. Çeşit olarak taklacı güvercinleri tutuyorum. Bende sadece taklacı güvercinler var. Renk olarak da limon sarıları, portakallar, tahinliler, beyazlar, göğükler, susam benekli, Arap, kalpaklılar var. Sabah ilk işim onların bakımları yapmaktır. Yemleri, suları, rahatsızlıkları var mı onları bir kontrol ederim. Mart’ın 10’u gibi yavrular çıkmaya başlar. Şu an kuşlarımın veterinerlik işlerini genelde kendim yaparım. Bilmediğim hastalıklar falan olursa bilenlere sorar, ona göre ilaç tedavilerini uygularım” dedi.

YEMİNİ GÜBRESİNDEN ÇIKARIYOR

Çayabatmaz şöyle devam etti: “Bir futbolcuyu nasıl yetiştiriyor, nasıl eğitiyorsunuz, bunların da o şekilde eğitimi var, antrenmanları var. Antrenmanlarını veririm, uçumunu veririm. İhaleler var, mezatlar var. Oralara götürür, oralardan satım yaparız. Bazıları ev fiyatına satılabiliyor. Buraya kuş satın almak için gelenler olur, onlara kuşları gösteririm, onlara da satış yaparım. 215 kadar güvercinim var. Bizim Yeşilhisar biraz çiftçi memleketi olduğu için gübre talebinde bulunan çok oluyor."

"Gübreyi satış yapmıyorum, ben buğday ile takas yapıyorum. Kuşlar kendi yemini gübresinden çıkarıyor. Bu hayvanı seven insan, kuşları, köpekleri seven insan, bunlara merakı olan insan ailesinden bir tutmaz. Çocuğuma ne kadar zaman ayırıyorsam kuşlarıma da o kadar zaman ayırıyorum, evlatlarım kadar seviyorum.”