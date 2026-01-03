  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Uyuşturucu bahane, petrol şahane! Lopez ABD’nin kirli planını ifşa etti: ABD’nin haydut saldırısını durdurun

Ankara taşınacak mı? Mamdani’den Mansur’a! Azınlığın ganimetleri yerine çoğunluğun refahı

Akbabalar üşüştü! İspanya’dan ABD’ye ilk teklif

Suriye’ye giden Saadet heyetine vatandaştan ayar: Paylaşım yaptıklarına pişman olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracat rekoru kırıldı

Netenyahu’nun tutuklama kararını uygulamadılar: Maduro için tutuklama kararı icat ettiler

Dünyanın sağlık başkenti Türkiye’de: Her 1 saniyede 7 muayene, her 2 saniyede 1 ameliyat

Girişimcilere 2026 müjdesi geldi! Bakan Kacır rakamı bizzat açıkladı: Tam 2 milyon TL destek!

Maduro haydut saldırıdan önce Çinlilerle masadaydı! İşte o son diplomatik kare

12 yıllık Maduro yönetimi 3 saatlik operasyonla devrildi
Eğitim Çocuk gelişiminde kritik dönemler ne zaman başlar?
Eğitim

Çocuk gelişiminde kritik dönemler ne zaman başlar?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çocuk gelişiminde kritik dönemler ne zaman başlar?

Uzmanlar, çocukların belirli becerileri kazanması için kaçırılmaması gereken "kritik dönem" olarak adlandırılan özel zaman dilimlerinin bulunduğunu belirtiyor.

Çocuğun gelişimini incelemek, ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocuğun potansiyelini en üst düzeye çıkarması açısından büyük önem taşır. Gelişim süreci, her biri kendine özgü davranış kalıplarının ortaya çıktığı belirli dönemlerden oluşur. Bu süreçte, belirli becerilerin öğrenilmeye en yatkın olduğu ve uyarılmaya en çok ihtiyaç duyulan zaman dilimine **çocuk gelişim kritik dönem** denir. Çocuk, fiziksel ve bilişsel olarak belli bir olgunlaşma sürecinden geçmeden bazı becerileri kazanamaz; bu nedenle kritik dönemlerin farkında olmak zorunludur.

Örneğin, 3-4 yaş çocuklarına okuma yazma öğretmeye çalışmak, beyin olgunluğu henüz bu becerileri desteklemediği için genellikle boş bir çabadır. Buna karşılık, aynı yaştaki bir çocuk sayı saymakta veya renkleri ayırt etmekte zorlanırken bile, yetişkinlerin bin bir güçlükle öğrendiği bir yabancı dili, o dilin konuşulduğu ortamda çok kısa sürede öğrenebilir. Benzer şekilde, konuşma yeteneği de beynin belli bir olgunluk düzeyine erişmesine bağlıdır. Beş aylık bir bebeğe ne kadar uğraşılsa da konuşma öğretilemez; ancak 8-9 aydan sonra bebek duyduklarını yinelemeye ve taklit etmeye başlar.

Kritik Dönemler Kaçırılırsa Ne Olur?

Çocuğun öğrenmeye en yatkın olduğu bu kritik dönemler kaçırılırsa, yetenekler gerektiği gibi açılıp serpilemez ve körelme riski ortaya çıkar. Geç kalınması durumunda, bazı gelişimsel açıkların kapatılması neredeyse imkânsız hale gelebilir. Bu durumun en çarpıcı örneği, Fransa'da ormanlık bir bölgede bulunan Victor vakasıdır. 10-11 yaşlarında bulunan Victor, hiçbir dili bilmez, konuşmaz ve dört ayak üzerinde yürüyordu. Uzun süreli dikkat eksikliği ve insanlardan korkma gibi sosyal kaçınma davranışları gösteriyordu. Beş yıllık yoğun bir eğitime rağmen, Victor sadece birkaç kelime ve isim öğrenebildi ve kendi başına yaşayıp insanlarla iletişim kurma yeteneğini tam olarak kazanamadı. Bu örnek, belli davranışların belli dönemlerde kazanılmasının ne kadar hayati olduğunu göstermektedir.

Çocuk gelişimindeki kritik dönemlere somut bir örnek, 1-3 yaş arasını kapsayan Özerklik Dönemi’dir. Bu dönem, tuvalet eğitiminin kazanıldığı, yürüme ve konuşmanın başladığı zaman dilimini içine alır. Kazanılan bu iki önemli yetenek (yürüme ve konuşma) sayesinde çocuk bağımsız hareket etme isteği duyar. Bu dönemde çocuğun bağımsız hareket etme çabalarının desteklenmesi, özerklik duygusunun gelişimi için kritik önem taşır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı
Gündem

Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı

Dünya 3 Ocak 2026 sabahına yüzyılın en büyük askeri darbe operasyonlarından birinin haberiyle uyandı. ABD Başkanı Donald Trump, gece saatler..
Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!
Gündem

Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!

Suriye’nin kuzeyini işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG/SDG, içeriden aldığı büyük darbeyle sarsılıyor. Örgütün sözde asayiş biriminden..
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
Gündem

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Halkın imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekmekle eleştirilen CHP'li belediyelerin, ünlü kebapçı Bedri Usta ve kardeşlerine sağladığı ayrıcalı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23