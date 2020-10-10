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Gündem 'Çocuk' çetesi çökertildi!
Gündem

'Çocuk' çetesi çökertildi!

İstanbul'da dilendirilen Suriye uyruklu 68 çocuğun kurtarıldığı operasyonun yeni görüntülerine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 20:59:00 -
'Çocuk' çetesi çökertildi!

İstanbul'da dilendirilen Suriye uyruklu 68 çocuk yapılan operasyonla kurtarılarak devlet korumasına alındı. Onları dilendiren çete üyesi 24 şüpheli de gözaltına alındı.

TRT Haber o operasyona dair yeni görüntülere ulaştı. Görüntülerde bir çocuk, korkuluklardan atlayıp durağa kaçak giriyor. Bir süre sonra güvenlik görevlisi, küçük kızı fark ederek, dışarı çıkartıyor. Bir diğeri ise, vagonların arasından karşı tarafa geçiyor. Kimi tramvay yanaşmadan saniyeler önce raylardan çıkmayı başarıyor. Kimi de araç ile korkuluklar arasında sıkışma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Ayağı tramvayın kapısına takılan çocuğun imdadına ise çevredeki bir vatandaş koşuyor. Daha büyük kazalar yaşadıkları da oluyor. Raylara düşüp ezilme tehlikesi atlatan bir çocuk, yolcularda paniğe sebep oluyor.

Çocukların hayatlarını tehlikeye attığı anlarda, kaçmamaları için çete tarafından görevlendirilen yaşları biraz daha büyük gençler ise yaşanan olayları uzaktan gözlüyordu. Bu kişiler ayrıca, çocukların topladıkları parayı tahsil etmekle de görevliydi. Bu paraları harcayan, ya da eve erken dönenler olursa feci şekilde dayak yiyordu.

Bir başka görüntüde bir çocuk topladığı paraları, çetenin görevlendirdiği bir gencin cebine sıkıştırırken görülüyor.

Nüfus sayımı bahanesiyle takip

Dilendirilen çocuklara yönelik soruşturma kapsamında ekipler nüfus sayımı gibi bahanelerle çocukların tutuldukları evlere girip tespit çalışması yaptı. Çete üyeleri bu ziyaretlerden şüphelenip, kendilerini Suriye'nin istihbarat birimi el Muharebat'ın takip ettiğini düşünmeye başladı. Hatta çete lideri son zamanlarda Almanya'ya kaçak gitmenin yollarını dahi aradı. Ancak güvenlik güçleri her saniye enselerindeydi...

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Yorumlar

Şahin

Bu çocuklar yarın bu milletin başına bela olacak.
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keske elleri kesilse bu vicdansiz asalak suclularin

....yine yapar alismis-kudurmus asalak bunlar
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