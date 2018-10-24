Çocuk büyütürken...

Hep birlikte dağıtıyoruz sonra hep birlikte topluyoruz evi... Böyle hareket edince ben kızmıyorum, onlar dağıtırken kendilerinin de toplayacağını düşünerek dağıtıyorlar. Oğlum 1,5 yaşından 5 yaşına kadar koridorun duvarlarına resim çizdi. Şimdi büyüdü ve ben o resimlerin üstünü boyamıyorum çok güzel bir hatıra bizim için o resimler.

Çocuklarım ufakken evde ne kadar gereksiz, tehlikeli fazla eşya varsa yok ettim. Öğrenci evi gibi rahat. Kazayla bişey kırılırsa sıkıntı yok, evde ki tüm eşyaları, odaları onların rahat yaşayacağı şekilde düzenledim.

Ya misafirleriniz? diye sormayın. Herkes rahat ettiği için çok sık misafirimiz gelir. Misafir çocuğu da geldi mi kıracak, dağıtacak sıkıntısı yok. Evdeki her eşya kullanılıyor, kullanılmayan hiçbir şey evde tutulmuyor. Evde her şeyi birlikte yapıyoruz, oyunu da dağıtmayı da toplamayı da...

Rahat bırakın çocuklarınızı, kolalı perdeler, kirlenmeyen koltuklar, lekelenmeyen halılar değil mutluluk. Mutluluk, yavrularımızın sağlıkla doya doya çocukluklarını yaşaması.



Tadını çıkarın çünki onlar çok hızlı büyüyorlar.

Bir de akşam yemeklerini çocuklarınıza zehir etmeyin onu ye bunu ye ondan o kadar ye bu kadar ye... Yemek seçen bir çocuk annenin ve babanın başarısızlığıdır. Siz seçerseniz o da seçer.

Yemeği önüne koyarken Allah bugün bu yemeği yollamış bize, "rızkımız bu.." derseniz, daha ufacıkken yesin diye zorla ağzına tıkıştırmazsanız üç yaşına doğru çözülüyor yemek seçme problemi. Hem de rızık nedir, veren kimdir en baştan öğreniyor.

İnatlaşmayın çocukla. Yemek ile ilgili kurallar koyarken, sevimli kurallar koyun ve bu kurallara uyun.

Didişmeyin, eğlenin çocuklarınızla, ezber bozun, farklı olun, eğlenin, çocukken ailesi ile eğlenmeyen çocuklar ergenlikte evden uzaklaşıyor.

Sonra ömür boyu üzülmeyin

Ölüm var, vaktimiz varken koltuğa halıya değil, çocuklarımıza değer verip vakit ayıralım. Mobilyacı dükkânı gibi evlerde mutlu çocuk yetişmez.

Her şey yerli yerindeyse sevgi eksiktir o evlerde.

Bırakın çocuklarınız özgürce, hayal güçleri sınırsızca oynasınlar.

Eşya dediğin şey kullanmak içindir, eskidi mi yerine yenisi alınır.

Çocuklarda yaptığınız hatalar ömür boyu hem onları hem sizi üzer ve bazı şeylerin telafisi yoktur.

Bırakın dağılsın, toplanır, kirlensin, temizlenir...



Gün gelir o dağınıklığı mumla ararsınız da bulamazsınız!..