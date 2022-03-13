Çocuk bisikletindeki uyuşturucuya 3 tutuklama
Hatay'ın Antakya ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında durumundan şüphelendikleri otomobili uygulama noktasında durdurup aradı.
Araçtaki plastik çocuk bisikletinde 524.90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, araçta bulunan K.İ, Ş.A, A.H. ve F.T'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A, A.H. ve F.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ticaret Bakanlığı ise Gürbulak Gümrük Kapısı'nda şüphelenilen bir tır’ın x-ray ile tarandığını ve aracın alt kısmındaki metal tankta 91 kilo sıvı uyuşturucu yakalandığını duyurdu. Uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konularak sürücüsü gözaltına alındı.