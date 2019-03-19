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Çocuk Atletizmi Semineri kardeş ülke KKTC’de gerçekleşti

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü tarafından organize edilen “IAAF Çocuk Atletizmi” Projesi Gümüşhane’den sonra kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde organize edildi.

19 Mart 2019 Salı 09:16
Çocuk Atletizmi Semineri kardeş ülke KKTC’de gerçekleşti

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü tarafından organize edilen “IAAF Çocuk Atletizmi” Projesi Gümüşhane’den sonra kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde organize edildi. 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen seminere katılan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına bağlı öğrencilere teori ve uygulama dersleri verildi. Teori dersleri ile Çocuk Uygulaması Yakın Doğu Üniversitesi’nin derslik ve Spor Salonu’nda yapıldı.


Gerçekleştirilen seminere 68 kursiyer, eğlenceli çocuk atletizmi oyunlarına da 80’i ilk, 30’u ana okul olmak üzere toplam 110 öğrenci katıldı. Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği IAAF’ın 196 ülkede uygulanan bu projesinin kardeş ülke Kıbrıs’ta organize ediyor olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Ayaz, “Bu önemli proje ile ülkemizde olduğu gibi kardeş ülkemiz olan KKTC’nin geleceğinin teminatı olan çocukların öncelikle sağlıklı ve mutlu bireyler olabilmesi, obezite ile mücadele edebilmelerine katkı verilebilmesinin yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen yeteneklerin keşfedilerek gelecekteki şampiyonları olabilmesi hedeflenmiştir” dedi.


Ayaz konuşmasını, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olabilmesine katkı veren bu projeye, maddi ve manevi desteği esirgemeyen başta Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ve ekibine, projeyi talep eden kurumlar ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederek tamamladı.


Seminerin “Y” Nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş ile Çocuklarda Antrenmana Geçişte Fizyolojik Farklılıklar ve Uyum, Çocuk Atletizmi Programı ve Uygulama Modelleri dersleri IAAF Çocuk Atletizmi Eğitici grup üyesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Atletizm Antrenörü Mehmet Serkan Aydın tarafından verildi. Uygulama bölümüne katılan 110 çocuğa eğlenceli atletizm oyunları da teori derslerini veren eğitmen nezaretinde seminere katılan 68 kursiyer tarafından yaptırıldı.


Projeye IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörlüğünce ilave edilen “Fair-Play” dersi Öğretim Görevlisi ve Karar Grubu Üyesi Haldun Domaç, “Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım” dersi ise Psikolojik Danışman Gözde Erdem tarafından verildi.



Eskimeyen değerler unutulmadı


“Geçmişine Değer Vermeyenler Geleceklerine Yön Veremezler” sloganı doğrultusunda projeye dahil edilen “Eskimeyen Değerler” bölümüne; Türk atletizminin efsane ismi İsmail Akçay, milli şampiyon ve rekortmen atlet Berk Tuna, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Öğretim Üyesi Dr. Figen Yaman Lesinger ve Samsunspor Kulübü sporcusuyken elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmiş olan KKTC’li Mete Adanır’ın kardeşi Eralp Adanır davet edildi. Davet edilen değerler, slayt ortamında kursiyerlere tanıtıldı ve Atletizm federasyonunca yaptırılan plaketler verildi.


Davet edilen eskimeyen değerlerin ödülleri Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, İHA Spor Müdürü Mustafa Karagöl, İHA Kurumsal Müdürü Mehmet Tekin, Organizasyon Görevlisi Milli atlet Gülten Ayaz ve Öğretim Görevlisi, Televizyon Yorumcusu ve Karar Grubu Üyesi Haldun Domaç tarafından verildi.



Kursiyerlere proje sunumları yaptırıldı


Seminere katılan kursiyerlere, Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü’nce hazırlanan ve kura sonucu kendilerine verilen konuların sunumları yaptırıldı. Gruplar halinde ve slayt ortamında sunumlarını gerçekleştiren kursiyerler, proje ile ilgili ilk deneyimlerini de gerçekleştirmiş oldu.


Proje sunumu sonrasında gerçekleştirilen tören ile kursiyerlere sertifikaları verildi. Sertifikalarını alan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce Halk Eğitim Müdürlüklerinde açılan spor kurslarına “Modül” olarak dahil edilen “IAAF Çocuk Atletizmi” projesini aranan koşulları yerine getirmeleri halinde kurs açabilme hakkını da elde etmiş oldular.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:16
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