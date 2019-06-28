Çocuğunuzun yemek saati bu yöntemle düzene girecek

Çocuğunuz yemek yemiyor, yemek seçiyor ve sadece kendi istediği yemeklerde ısrar mı ediyor?

Bu durumlar birçok çocukta görülen geçici sorunlardır. Çocuğunuzun birer birey olduğunu kavrayın. Pamuklar içerisinde büyütüldüğünde ileride çok sorun yaşayacağını bilin. Siz gerekenleri doğru bir yolla gösterip, sorunlarla karşılaştığında, içinden çıkabileceği bir ortam hazırlarsanız doğru eğitim vermiş olur, güvenini kazanırsınız.

Yemek konusunda bunu uygulamamız gerekirse; en başta belli bir yemek düzeni oluşturmanız gerekecek. Örneğin; günde 3 öğün yemek yiyen bir aile, çocuğuyla bir konuşma yaparak işe başlar. Günde 3 öğün yemek yediklerini, herkesin bu kurala uyması gerektiğini, diğer aile bireylerinin yemek dışında sorumlulukları olduğu için günün her saati yemekle uğraşmaması gerektiğini ve yemek saatlerinde yemek yemeyen kişiye ekstra bir sofra kurulmayacağını uygun bir dille anlatması gerekir. Bunu oyunlarla, tablolarla, belli kurallarla, magnetlerle anlatabilirsiniz. Çocuğun kavraması gereken şey; yemek saatinde sofrada olması ve yemek yemenin oyun değil, gereksinim olduğunu öğrenmesi gerekir.

Bir diğeri de yemek seçme konusu. Sofraya oturmadan önce yine konuşmalarla telkin ettiğiniz çocuğunuza belli kavramları öğretmeniz gerekir. Çocuk; tabaktaki yemeğin onun seçenekleriyle şekilleneceğine, istediği yemekten istediği kadar alabileceğine ve her çeşitten mutlaka birer kaşık denemesi gerektiğine ikna edilmelidir. Bütün çeşitlerden yemediği takdirde bitirdiği ve çok istediği yemeğin devamı verilmemelidir.

Yine de yememekte ısrarcıysa, zorlamadan bir sonraki öğünü beklemesi gerektiğini açıklayın. Mutlaka diğer öğünde acıkma duygusu kazandığı için -kuralınızın da kesin olduğunu bildiği için- o yemeklerden birer kaşık deneyip damak tadını alıştıracak ve diğer yemekleri de afiyetle yiyecektir.

Sağlıcakla kalın..