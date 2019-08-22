Çocuğunuzu kardeş fikrine alıştırmanın ipuçları nelerdir?

Çocuk bu dünyadaki en kıymetli emanettir. Evladı iyi yetiştirmek, onun sağlıklı ve kendi ayakları üzerinde duran bir birey olduğunu gözlemlemek ebeveyn için tarifi imkansız duyguların kaynağıdır. Anne ve babalar evlat sahibi olma duygusunu yaşamları boyunca birkaç kez isteyebilirler. Ebeveynler yaşadıkları tüm zorluklara rağmen ikinci hatta üçüncü çocuk fikrine hızlıca ısınabilir. Ancak aynı durum evlatlarınız için geçerli olmayabilir. Bazı çocuklar kardeşleri olmasını arzu etse de bazıları bu fikre pek sıcak bakmaz.

Danışmak doğru olmayabilir!

Öncelikle siz ikinci bir çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu kararı almadan önce sürekli olarak çocuğunuza danışmayın. Çocuklar bu soruyu bazen anlamayabilir bazen de sandığınızın aksi tepkiler gösterebilir. Peki, çocuklar kardeş fikrine nasıl alıştırılmalıdır?

Zamanının gelmesi bekleyin

Hamileliğin ilk dönemleri her zaman risklidir. Yaşanabilecek olumsuz bir durum evladınızın canını tahmin ettiğinizden fazla yakabilir. Bu nedenle çocuğunuza bir kardeşi olacağını kritik eşiği atlattıktan sonra anlatmanızda yarar var. Unutmayın bu haberi evladınız güler yüzle karşılayabileceği gibi size tepkili de davranabilir. Bu nedenle sakin kalmalı ve onun duygularını anlamaya çalışmalısınız.

Minik bir bebeğin eğlenceli taraflarını anlatın

Çocuğunuza “Sen büyüdün bu süreci doğal karşılaman gerekli” anlamına gelecek ifadeler kullanmayın. Bu tarz bir tutum çocukta sizin ona karşı olan sevginizin azaldığı hissini yaşatacaktır. Çocuğunuzla birlikte bir yakınınızın bebeğini görmeye gidebilirsiniz ya da ona kendi bebekliği hakkında videolar izletebilirsiniz. Yeni yeni dünyayı tanımaya başlayacak olan kardeşinin ona ihtiyacı olduğunu hissetmesini sağlayın. Ve elbette minik bir bebeğin bazen çok komik olabileceğini dile getirin.

Onu dahil edin

Dünyaya gelecek olan bebeğiniz için hazırlıklar yaparken; mutlaka çocuğunuzun fikrini alın. Kardeşi için hazırlıklar yapılırken kendini mutsuz hissetmemesi, içine kapanmaması için bu önemli bir kuraldır. Bırakın kardeşinin odasını, yatağını o dekore etsin.

Doğum fikrine hazırlayın

Bebeğin dünyaya gelmesine kısa bir süre kala evladınızla sohbet etmeyi ihmal etmeyin. Kardeşinin dünyaya geleceğini, onun son derece küçük ve ilgiye muhtaç olduğunu anlatın. Ayrıca çocuğunuza, kardeşinin bakımı sırasında ona ihtiyaç duyduğunuzu belirtmeyi de ihmal etmeyin.

Aman dikkat!

Gebelik döneminde bir kardeşi olacağının heyecanını yaşayan bazı çocuklar, kardeşi dünyaya geldikten sonra büyük tepkiler verebilir. Bu ise ne yazık ki doğrudan anne ve babanın tutumuyla ilgilidir. Evet, bebeklerin ilk 6 ayı ebeveynler için zorlayıcıdır. Ama dünyaya kısa bir süre önce gelen evladınızla ilgilenirken koca bebeğinizi ihmal etmemelisiniz. Daha az uyuyabilirsiniz, başınızı kaşıyacak vaktiniz bile olmayabilir ama abla-ağabey olan evladınızı ihmal etme lüksünüz kesinlikle yoktur. Çocuklarınızın hepsine aynı sevgi ve şefkatle yaklaşmalısınız. Aynı şeyi bebeği ziyarete gelen aile büyüklerine de ifade etmenizde yarar var. Sonrasında ciddi kardeş kıskançlığı sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

Uzmandan yardım isteyin!

Bebeğinizi öğrendiğiniz ilk andan itibaren ilk evladınızı kardeş fikrine alıştırmaya çalıştınız, doğum sonrasında da ilgi konusunda hiçbir hata yapmadınız; ama evladınız iyice içine kapandıysa yapmanız gereken belli. Çocuğunuz kardeşi olduğu için içine kapanabilir ya da hırçınlaşabilir, böyle bir durum yaşıyorsanız mutlaka bir uzmanla görüşmenizde fayda var.