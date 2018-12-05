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Çocuğunuza tatlı dilli doktor seçin

Çocuğunuzun ilk doktoru çok önemlidir. Mesela çocuğunuzun ilk diş doktoru ona kötü bir tecrübe yaşatırsa, çocuk bundan sonra ömür boyu hekimden hastaneden hep korkacaktır.

05 Aralık 2018 Çarşamba 19:42
Çocuğunuza tatlı dilli doktor seçin

Çocuğunuz doktora gitmeyi bir cezalandırılma olarak algılamamalı.. Bu durumun onda yapacağı gerginlik tedavisini etkiler ve hatta geciktirir.

Sadece çocuğunuz için değil, kendiniz için de doktor seçiminde dikkatli olmalısınız. Doktorunuzu düşünerek, sorup soruşturarak seçmelisiniz. Eğer bir hasta olarak doktorun iyi olmadığını düşünüyorsanız, sizde böyle bir intiba uyanmışsa hemen ayrılın oradan. O hekim çok maharetli bir insan da olsa, sizdeki ilk intiba; tedaviniz süresince hep olumsuz etki yapacaktır.

Esasen iyi bir doktor da hastasını seçer. Bunun tedavinin başarısında büyük rolü vardır. Fakat doktor sizi kabul etmese bile, siz onun iyi bir hekim olduğuna inanıyorsanız, vazgeçmeyin.

Pekiy doktorunuzu seçerken ne yapacaksınız? En pratik yolu; o doktora veya hastaneye gitmiş olan yakınlarınızın tavsiyesidir. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Onların tavsiyesi size doğru seçim yapmakta yol gösterebilir. Sonra?.. Siyasetle içli dışlı, dil bilmediğinden yeni tıbbî gelişmeleri takibetmekten mahrum hekimlere gitmek ise artık sizin tercihiniz!

Diş hekiminin koltuğunda kötü anlar geçiren bir çocuk, ömür boyu doktorlardan duyduğu tedirginliği üzerinden atamaz. Onun için çocuğunuzun mutlaka çocukla çocuk olabilen bir hekimle tanışmasını sağlamalısınız..

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:45
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  2. çocuk doktoru seçerken dikkat edilmesi gerekenler

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