Çocuğunuz suçiçeği olduysa bunlara dikkat edin

SUÇİÇEĞİ NASIL OLUŞUR?

Bireyler arasında yayılmasıyla beraber ilk 4 gün içinde bulaşan virüs, üst solunum yoluyla lenf bezlerine yerleşir ve burada çoğalmaya başlar. 7. günde başta karaciğer ve dalak olmak üzere diğer organlara da yayılarak çoğalmaya devam eder. 14. günde hastada baş ağrısı, ateş, karın ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerle vücudunda kırmızı kabarcıklar ortaya çıkmaya başlar.

SUÇİÇEĞİ GEÇİREN ÇOCUKLARDA NELERE DİKKAT ETMEK GERKİR?

Suçiçeği hastalığı geçiren çocuklar sıcak yerlerde tutulmaz. Terleme oldukça kaşıntı hızla artar. Çocuğa hafif ılık su ile banyo yaptırılabilir. Yaklaşık 7 gün süren hastalık, 3 gün kadar ateş yapmaktadır.

Daha ağır olan vakalarda hastaneye başvurulmalıdır. Bağışıklık sistemi kuvvetli ise yalnızca kaşıntı ve bakteri ile enfeksiyon olmasın diye losyon ve kremler kullanılır. Fakat suçiçeği yanında ağır ateş, halsizlik varsa hap kullanımına gidilir. Ateş düşürücü haplar kullanılır. Bu tedavi esnasında asla aspirin kullanılmamalıdır. Çünkü aspirin, suçiçeği virüsü ile birleşince hastada koma durumu yaşanabilir. Hatta bu durum ölümcül sonuçlara sebep olabilir. Bu nedenle hemen bir hekime başvurmak gereklidir.

Çocukların tırnaklarını kesmek ve sabunlu su ile yıkamak enfeksiyonların önüne geçer. Suçiçeği çok bulaşıcı bir hastalıktır. Virüsü kapan kişi, hastalanmadan önce hastalığı yaymaya başlar. Genelde oluşan kabuklar ile temas, hastalığın bulaşması için yeterlidir. Özellikle ilkbaharda ve yaz başında suçiçeğine sıklıkla rastlanır. Suçiçeği aşısı bu hastalıkta çok etkili bir yöntemdir. Çocuğunuz, suçiçeği geçiren bir çocuk ile temasta kaldıysa ilk 72 saat içinde aşı onu bu hastalıktan koruyacaktır.

SUÇİÇEĞİNDEN KORUNMANIN YOLLARI NELERDİR?

Suçiçeği geçiren hasta ile temas edilmemelidir.

Bu hastalık daha çok çocuklarda görüldüğü için çocuklar bu hastalığı atlatana kadar okula gönderilmemelidir.

Bu hastalıktan korunma yollarından biri de aşıdır. Bu aşı 13 ayı dolduran bebeklerde yapılmaktadır. Fakat bu aşıda tek doz yeterli değildir. O nedenle 5-6 yaşında tekrar aşı yapılmalıdır. Bu aşının bazı basit yan etkileri vardır. Aşı yerinde kızarıklık ağrı ya da sertlik olabilmektedir.