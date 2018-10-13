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Çocuğunuz söz dinlemiyorsa...

Minik söz dinlemiyorsa bazı yeni metodlar deneyebilirsiniz...

13 Ekim 2018 Cumartesi 15:20
Çocuğunuz söz dinlemiyorsa...

İngilizlerin ünlü gazetesi The Times, çocuklarıyla baş etmekte zorlanan aileler için bazı tavsiyelerde bulundu. Bunlardan birkaçı şöyle:

Çocuğunuz her suç işlediğinde, harçlığının bir kısmını geri alın.

Yemek yemiyorsa, ardında koşmayın, ısrar etmeyin. Alın tabağını önünden. Acıkınca peşinize düşecektir. O vakit de “Sofrayı beklemek zorundasın!” deyin ve asla atıştırmalık da olsa birşey vermeyin.

Bunu akşam yemeğinde yapmışsa, yine hiç acımayın. Duygularınızı yatıştırın. Tabağı önünden alın, aç yatsın. Sabah nasıl iştahla yiyecek göreceksiniz..

Sabahları kıyafetlerini giymesi sorun oluyorsa, sokağa pijamasıyla bırakın. Arkadaşları kınayacak, bu onu utandıracaktır.

Çocuğunuza yemek pişirme, temizlik yapma gibi görevler verin.

Dolabına düzenli yerleştirdiği elbise ve eşyalarının yanına sevdiği şeyler koyarak ödüllendirin.

24 saat içinde toplamadığı oyuncaklarının haline sadece bir defa dikkatini çekmekle yetinin. Başkaca üstelemeyin. Bir fırsatını bulup kendiniz ortadan kaldırın. Bir daha bulamasın.. Arar sorarsa da hiç umursamayın. “Oyuncaklarının sorumlusu sen değil misin?” diyerek dersini verin.

Dikkat edin savaşı minik kazanmasın

İştahsızlık, çocuğun besini almamak istememesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Anemi, barsak parazitleri, hastalıklar çocukta iştah kaybına sebep olabilir. Çocukların birçoğu yemeğe karşı iştahsızken, birçoğu da yemeyi reddeder ya da seçici davranır. Bu durum, özellikle 2 yaş civarında sık rastlanan olumsuz yeme davranışlarıdır. Çoğu durumda çocuk iyi besleniyor, ancak ailenin beklentisi doğrultusunda yemiyordur.

Çocuklarda gerek iştahsızlık, gerekse besini reddetme ya da seçici davranma gibi yeme sorunları, büyük ölçüde psikolojik sebeplerle ortaya çıkar. Çünkü beslenme, çocuk ve ailesi arasındaki duygu alışverişini belirtmenin en iyi yoludur. Çocuk tarafından yiyeceğin reddedilmesi, anne-babaya karşı kullanılan güçlü bir silahtır.

Aile ve çocuk arasında yaşanan olumsuz yeme davranışının devam etmesi, duygu durum bozukluğuna kadar varan sorunlara yol açar. Yemek saatlerinde kâbuslar yaşanır, çocuk ve aile deyim yerindeyse savaşır. Genellikle de savaşı çocuklar kazanır. Arsızlaşır..

Yeme sorunu olan çocuklar, hassasiyetle izlenmelidir. Ağırlık ve boy persentilleri varsa öncelikle karşılaştırılmalı ve ölçümlerini 3. persentilin altına düşmesi halinde çocuklar, büyüme-gelişme geriliği açısından incelenmelidir. (Persentiller, belli bir yaş grubundaki kız ve erkek çocukların kilo ve boy dağılımını gösterir.)

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 15:20
  1. çocuk
  2. söz dinlemeyen çocuk
  3. eğitim metodları

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