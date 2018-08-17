Çocuğunuz kıyafetlerini giymek istemiyorsa bir de bu yöntemleri deneyin

1. KIYAFET SEÇİMİ

Çocuğunuz da bir birey ve kendi seçimlerini yapabilir. Bırakın bu süreçte çocuğunuz kendi kıyafetlerini kendisi seçmeye çalışsın. Böylece çocuğunuz bunun bir görev olduğunu düşünmeden, kendisine verilen bir sorumluluk olarak değerlendirecek ve kendi tercihlerini yerine getirmenin keyfi ile kıyafet değişimi gerçekleşecek. Eğer kötü kıyafet tercihlerinde bulunursa da bunu yargılayıcı sert bir dille yerine getirmek yerine ” Mavinin üzerine kırmızı sanki uymadı, istersen farklı bir renk deneyelim?” gibi yumuşak sorular ile onu yönlendirebilirsiniz.

2. SOHBET EDİN

Kıyafet değişimi sırasında çocuğunuzun kafasını oyalamak ve onu bu aktiviteden uzaklaştırmak için onunla sohbet edin. O gün neler yapacağını sorun, ne yemek istediği üzerine konuşun veya çok sevdiği bir çizgi filmden konu açın. Bu sayede çocuğunuzun dikkati dağılacak ve daha rahat kıyafet değiştirebileceksiniz.

3. ANLAYIŞLI OLUN

Bebeğiniz siz onu giydirmeye çalışırken tamamen farklı şeyler ile ilgilenerek size zorluk çıkarabilir. Bu gibi durumlarda ona kızmak ya da bağırarak durmasını söylemek tamamen ters tepecek ve bir sonraki kıyafet değişiminizde yine aynı problem ile karşılaşacaksınız. Aceleniz olsa bile çocuğunuza bunu güzel bir dille anlatın ve yaptıklarını anlayışla karşılayın. Sabırlı olmak çocuklarda kıyafet değişimi probleminin çözümünde size büyük yardımcı olacaktır.

4. GİYİNMESİNE İZİN VERİN

Bırakın çocuğunuz kendisi giyinmek istiyorsa bunu kendisi gerçekleştirsin. Hatta böyle bir talebi olmasa bile bunu ona siz ikna edin. Artık büyük bir çocuk olduğunu ve bu işi de başarabileceğini ona ifade edin. Siz kıyafetlerinizi değiştirirken onun da sizi izlemesini ve aynı anda değiştirmesini sağlayın. Kendisi giyinmeyi başarabildiğinde bu onu hem çok mutlu edecektir, hem de bir sonraki değişimde de kendisi giyinmek isteyecektir.