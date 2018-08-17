THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Çocuğunuz kıyafetlerini giymek istemiyorsa bir de bu yöntemleri deneyin

Çocuklara kıyafet giydirmek her zaman zannedildiği gibi kolay olmayabilir? İşte çocuklarınızı kolay giydirmenin yolları...

17 Ağustos 2018 Cuma 18:50
Çocuğunuz kıyafetlerini giymek istemiyorsa bir de bu yöntemleri deneyin

1. KIYAFET SEÇİMİ

Çocuğunuz da bir birey ve kendi seçimlerini yapabilir. Bırakın bu süreçte çocuğunuz kendi kıyafetlerini kendisi seçmeye çalışsın. Böylece çocuğunuz bunun bir görev olduğunu düşünmeden, kendisine verilen bir sorumluluk olarak değerlendirecek ve kendi tercihlerini yerine getirmenin keyfi ile kıyafet değişimi gerçekleşecek. Eğer kötü kıyafet tercihlerinde bulunursa da bunu yargılayıcı sert bir dille yerine getirmek yerine ” Mavinin üzerine kırmızı sanki uymadı, istersen farklı bir renk deneyelim?” gibi yumuşak sorular ile onu yönlendirebilirsiniz.

2. SOHBET EDİN

Kıyafet değişimi sırasında çocuğunuzun kafasını oyalamak ve onu bu aktiviteden uzaklaştırmak için onunla sohbet edin. O gün neler yapacağını sorun, ne yemek istediği üzerine konuşun veya çok sevdiği bir çizgi filmden konu açın. Bu sayede çocuğunuzun dikkati dağılacak ve daha rahat kıyafet değiştirebileceksiniz.

3. ANLAYIŞLI OLUN

Bebeğiniz siz onu giydirmeye çalışırken tamamen farklı şeyler ile ilgilenerek size zorluk çıkarabilir. Bu gibi durumlarda ona kızmak ya da bağırarak durmasını söylemek tamamen ters tepecek ve bir sonraki kıyafet değişiminizde yine aynı problem ile karşılaşacaksınız. Aceleniz olsa bile çocuğunuza bunu güzel bir dille anlatın ve yaptıklarını anlayışla karşılayın. Sabırlı olmak çocuklarda kıyafet değişimi probleminin çözümünde size büyük yardımcı olacaktır.

4. GİYİNMESİNE İZİN VERİN

Bırakın çocuğunuz kendisi giyinmek istiyorsa bunu kendisi gerçekleştirsin. Hatta böyle bir talebi olmasa bile bunu ona siz ikna edin. Artık büyük bir çocuk olduğunu ve bu işi de başarabileceğini ona ifade edin. Siz kıyafetlerinizi değiştirirken onun da sizi izlemesini ve aynı anda değiştirmesini sağlayın. Kendisi giyinmeyi başarabildiğinde bu onu hem çok mutlu edecektir, hem de bir sonraki değişimde de kendisi giyinmek isteyecektir.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 18:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'ın yeni başbakanından önemli mesaj!
    1. Pakistan'ın yeni başbakanından önemli..
    2. CHP'li Gürsel Tekin'den skandal paylaşım
    3. Makedonya'daki üniversiteden kritik TL..
    4. Rusya'dan Türkiye açıklaması:..
    5. Kayseri'de öğrenci sorumlusu FETÖ..
    6. Konya'da otomobil sulama kanalına..
    7. Trump'tan ABD şirketlerine çağrı
    8. İzmir'de otomobil ile motosiklet..
    9. Terör devleti İsrail'den skandal karar!
    10. Modern tasarıma sahip tesettür elbise..
    11. Yatırımcı daha güçlü pozisyonla geri..
    12. “Bu cennet vatan uğruna canını feda..
    13. BDDK'dan kur ataklarına karşı yeni önlem
    14. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye net mesaj:..
    15. Aydın’da zincirleme kaza: 1 ölü, 7..
    16. 'Rusya ve Türkiye arasında önemli..
    17. İBB Başkanı Mevlüt Uysal: Omuz omuza..
    18. Konya'da cenazeden dönen çift kazada..
    19. Kuru üzümde ücret sevinci
    20. Galatasaray Emre Akbaba'yı renklerine..
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi