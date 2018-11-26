0553 313 94 23

Çocuğuna Yattara ismini verdi

Muşlu bir Trabzonspor taraftarı, yeni doğan çocuğuna Gökdeniz ve İbrahim Yattara isimlerini verdi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:25
Çocuğuna Yattara ismini verdi

Aslen Muşlu olan Trabzonspor taraftarı, yeni doğan çocuğuna bordo-mavili takımın unutulmaz futbolcuları Gökdeniz Karadeniz ve İbrahim Yattara'nın adlarını verdi.

Trabzonspor taraftarı Oğuz Akman, yeni doğan çocuğuna bordo-mavili takımın eski futbolcuları Gökdeniz Karadeniz ve İbrahim Yattara'nın adlarını koydu.

İlk erkek çocuğuna Trabzonsporlu iki efsanenin adını koymak istediğini söyleyen baba Oğuz Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gökdeniz gönlümüzde taht kurmuş bir futbolcuydu. 2006'dan beri de içimde Yattara sevgisi vardı. Futbolu onunla daha çok sevmiştim. Muş'ta bir duvarın üzerine 'Babam olasın Yattara' diye yazmıştım ve bir gün oğlum olursa ismi Gökdeniz Yattara olacak' diye kendime söz vermiştim." diye konuştu.

"Arkadaşlarımın tepkisi oldu"

Çocuğunu Trabzonspor marşlarıyla uyutan Oğuz Akman, koydukları isme çevrelerinden tepki geldiğini belirterek, "Arkadaşlarımın tepkisi oldu. 'Gökdeniz güzel isim de Yattara niye koydun' diye tepki gösterdiler. Yattara'nın bende sevgisi çok. Sadece birkaç Trabzonsporlu arkadaşımın olumlu tepkisi oldu." ifadelerini kullandı.

Nüfus memurluğunda sıkıntı yaşadığını dile getiren 29 yaşındaki baba, "Nüfus müdürlüğünde bir memur Yattara ismine Türk ismi değil diye karşı çıktı ama sonra bir polis memuru yardımcı oldu ve ismi aldık." dedi.

'Bundan sonra ben Trabzonsporluyum'

Aslen Muşlu olan baba Oğuz Akman, bordo-mavili takıma nasıl gönül verdiğini şu şekilde anlattı:

"Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynadığı bir sezon kahvede herkes Fenerbahçe maçını izliyordu. Daha sonra Trabzonspor maçını kimse izlemedi. Ben de Trabzonspor Türk takımı değil mi diye düşündüm. Kahveciye sordum o da herkesin Fenerbahçeli olduğunu söyleyince 'Bundan sonra ben Trabzonsporluyum' dedim ve o günden beri bu renklere gönül verdim. Muşlu biri olarak Trabzonspor'u tutmamı garipsiyorlar ama Trabzonspor sadece Trabzonluların değildir."

Trabzonspor taraftar gruplarından Gurbetçi Gençler'in İstanbul Arnavutköy'de derneğini açacaklarını da söyleyen Akman, sık sık deplasmanlara gittiğini söyledi.

Akman, bir erkek çocuğu daha olması halinde bordo-mavili ekibin diğer unutulmaz futbolcuları Fatih Tekke ve Ünal Karaman'ın isimlerini vereceğini aktardı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:25
  1. Karaman
  2. Muş
  3. İstanbul
  4. Yattara
  5. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ev yapımı doğal öksürük kürü
    1. Ev yapımı doğal öksürük kürü
    2. Aziz Ekinci Küçük kimdir?
    3. Çocukları şekerden uzak tutun!
    4. Sabahları yorgun uyanmanın nedenleri
    5. "Büyüme verileri beklenenin altında..
    6. BAE İngiliz casusu affetme kararı aldı
    7. İlişkide güven problemi ile nasıl baş..
    8. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    9. Bebeğinizi yanınızda değil, beşikte..
    10. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    11. 9. Boğaziçi Zirvesi
    12. Parlak cilt için etkili öneriler…
    13. Piyasalarda gün sonu
    14. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    15. FETÖ sanığı eski binbaşının kardeşi..
    16. Amasya ve Düzce'de DAEŞ operasyonu!
    17. Kağıthane AK Parti belediye başkan..
    18. "Shakespeare mi? Çocuk Oyuncağı" adlı..
    19. Türkiye ile Katar arasında dev iş..
    20. Tramvay, hatta giren özel halk..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    The Economist'in 2019 kapağındaki gizli mesajlar!
    The Economist'in 2019 kapağındaki gizli mesajlar!