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Çocuğun beslenme çantasında neler olmalı?

Yüz binlerce öğrenci bugün çalan zille eğitim-öğretim dönemine "merhaba" derken, uzmanlar günün büyük bir bölümünü okulda geçirecek olan öğrencilerin derslerinde başarılı olabilmeleri için aldıkları gıdanın öneminin büyük olduğuna dikkat çekiyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:19
Çocuğun beslenme çantasında neler olmalı?


Hem bedensel hem de zihinsel enerji için dengeli, sağlıklı bir beslenme planı yapılması gerektiği belirtiliyor. Kahvaltının günün en önemli besini olduğu unutulmamalı. Sağlıklı beslenme alışkanlığının küçük yaşta aileler tarafından kazandırılması gerek. Çocukların sağlıklı olarak büyümesinde yeterli ve dengeli 

Taze meyveler: Günlük vitamin mineral ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur.

Kuru meyveler: Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir gibi meyveler hem günlük enerji ihtiyacını karşılar, hem de kan yapıcı özelliği nedeniyle sağlıklı gıdalar arasında yer alırlar.

Fındık, badem, ceviz: Omega açısından zengin olan mineral deposu bu yiyecekler aynı zamanda yüksek enerjiye de sahiptirler.

Taze sıkılmış meyve suları: Taze meyvelerin tercih edilmesini istemekle beraber alternatif olarak kullanabileceğimiz enerji, vitamin ve mineral ihtiyacımızın karşılanmasını sağlarlar.

Süt veya ayran: Özellikle protein ve kalsiyum içerikleri nedeniyle çocukların büyümelerinde vazgeçilmez bir yere sahipler.

Ev yapımı börekler veya kekler: Ev yapımı peynirli veya ıspanaklı börek veya ince bir dilim kuru meyve, ceviz, fındıkla zenginleştirilmiş kek, günlük enerji ihtiyacının bir kısmını karşılamasına yardımcı olacak.

Sağlıklı sandviçler: Ton balığı, beyaz keçi peyniri veya kaşar peyniriyle hazırlanmış içerisine domates, tatlı biber, marul, salatalık eklenmiş sandviçler yine hem kalsiyum, hem protein hem de vitamin-mineral ihtiyacını karşılayacaktır. Özellikle kepekli veya tam buğday ekmeği ile tokluk daha uzun süre devam edebilecektir.

Su: Özellikle çocukların suya ihtiyaç duydukları anda hemen tüketebilmeleri ve su içme alışkanlığı edinmeleri adına mutlaka beslenme çantalarında bulundurulmalı.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 20:19
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