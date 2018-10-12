Çocuğun ateşi nasıl düşürülür?

Genellikle 38 derecenin üzerindeki değerler “ateş” olarak kabul ediliyor.

Dört ayrı ateş ölçme şekli var. Koltuk altı ölçümlerinin diğer ölçüm şekillerine göre 0,5 derece daha düşük olur.

2,5 yaşından küçük çocuklarda dil altından ölçüm yapmanın zorluğuna dikkat çeken uzman hekimler, "Civalı cam derece kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Elektronik derecelerin ölçüm yapmak süresi 3-4 dakika olarak kabul ediliyor. Kulak dereceleri saniyeler içinde güvenilir ölçümler yapabilmektedir. Mutlaka rahat kullanabileceğiniz bir dereceniz olmalıdır. Bu derece ile çocuğunuz ateşli değilken birkaç sefer ölçüm yapmalısınız" diyor.

Her seviyedeki ateşin tehlikeli sayılmayacağının vurgulayan hekimler 34 ile 37 derece arasını ateşsiz, 38-39 derece arasını ateşli ve 40 ve yukarısını ise yüksek ateşli olarak adlandırdıklarını belirtiyorlar.

Çocuğun ateşi olmamasına rağmen hasta görüntüsünün devam etmesi durumunda ateşinin birer saat arayla ölçülmesi gerekir. Yüksek ateşli çocukların vakit geçirilmeden doktora götürülmesi unutulmamalı.

ATEŞ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Üç aydan küçük çocuklarda ateş görülmesi halinde, bebeğin üzerinin açılarak beklenilmesi gerek. Çocuğun ateşi çıkarken titremesi son derece normal, Telaşlanmayın.

"Üşüttüğü için ateşi çıktı" diye çocuğun üzerinin örtülmesi yanlış. Kalın giysiler vücut sıcaklığını dışarı geçirmeyerek çocuğunuzun ateşinin daha da yükselmesine sebep olur. Çocuğunuz titriyorsa, onu bir çarşaf veya ince bir havluya sarın. Üzerini açmanıza rağmen çocuğunuzun ateşi 39 derecenin üzerine çıkıyorsa hemen doktora götürün.

Isıyı hızla düşürmenin yolu ılık duşa sokmak veya ılık ıslak havlu ile kompres yapmaktadır.

Çocuklarda hiçbir zaman aspirin ateş düşürücü olarak kullanılmamalıdır.

Parasetamol 4-6 saatte bir verilir. Ateş parasetamole rağmen 38,5 derecenin üzerinde seyrederse doz aralığını 4 saatten 3 saate almak yerinde olabilir.