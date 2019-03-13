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‘Çocuğumun Beslenme Rehberi’raflarda

Dr.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:06
‘Çocuğumun Beslenme Rehberi’raflarda

Dr. Diyetisyen Meltem Yaman Onmuş’un yeni kitabıÇocuğumun Beslenme Rehberi raflardaki yerini aldı.


Beslenme uzmanı Dr. Diyetisyen Meltem Yaman Onmuş’un yeni kitabı Çocuğumun Beslenme Rehberi Destek Yayınları’ndan çıktı. Bir çocuk sahibi olacağını öğrendiği andan itibaren anne adayı beslenmesinde nasıl değişiklikler yapmalı? Bebeğin gelişim süreci boyunca beslenmesinde nelere dikkat edilmeli? Bebeğinize hem sağlıklı hem de lezzetli yemekler hazırlamanın püf noktaları nelerdir? Çocuğunuza sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için ne yapmalısınız? Meltem Yaman Onmuş Çocuğumun Beslenme Rehberi kitabında bu soruların ve çok daha fazlasının yanıtını veriyor. Rafine şeker, yapay tatlandırıcı ve koruyucu içermeyen malzemeler kullanılarak yapılan yüzden fazla tarif de içeren bu kitap çocuğunun doğal ve sağlıklı beslenmesini isteyen tüm anneler için bir başvuru kitabı olacak.


Arka kapaktan


Bebeğinize ve çocuğunuza evinizde hazırlayacağınız pratik, taptaze ve besleyici yemekler, onun sağlıklı olması için atılacak en önemli adımlardan biridir.


Bir beslenme uzmanı olarak benim görevim yemeğin sadece lezzetli ve pratik olması değil, aynı zamanda sağlıklı da olmasıdır. Bu nedenle tarifleri hazırlarken besin değerini en üst seviyeye çıkarmak benim için önemli oldu. Kitabımda, hem lezzetli hem de besleyiciliği yüksek olan 100’ün üzerinde tarif bulacaksınız.


Bebeğinizin ilk ek gıdaya başladığından itibaren beslenmesine dair pek çok önemli bilgi


Hangi besini ne zaman vermeniz gerektiği konusundaki bilgiler


Yapması kolay ve sağlıklı tarifler


Örnek mönüler, sizlere bebeğinizi ve çocuğunuzu en sağlıklı şekilde beslemeniz konusunda yardımcı olacak.


Unutmayın her bebek ve çocuğun metabolizması ve besin tercihleri farklıdır. Aynı şekilde ebeveynlerin de günlük beslenme düzenleri ve yeme alışkanlıkları farklılık gösterir. Bu nedenle size rehberlik ettiğim bu yolculukta siz de bebeğiniz ve çocuğunuz için en uygun beslenme şeklini, edindiğiniz bilgilerden kolaylıkla oluşturabilir ve onlara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırabilirsiniz.


Bu yolculukta size keyifli ve eşsiz deneyimler dilerim.


Yazar hakkında


Meltem Yaman Onmuş, 1982’de İzmir’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora programını tamamlayarak “Dr. Diyetisyen” unvanını aldı. Daha sonra üniversitede öğretim üyesi olarak pek çok ders verdi. Bu süreçlerde binlerce kişinin hayatına dokunarak, onlara sağlıklı beslenmeleri için destek oldu. 15 yıllık mesleki bilgi ve tecrübeleriyle danışanlarına daha kapsamlı hizmet verebilmek için İzmir’de kendi merkezinde çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve Irmak’ın annesidir.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:06
  1. doğa
  2. kitap

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