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‘Çocuğu şişmanlatır’ korkusunun aslı yok!

Balık yağında elbette bir miktar enerji var. Ancak bu çocuğa kilo aldıracak düzeyde değildir. Mesela bir ölçeği iki tatlı kaşığı bal kadar enerji verir.

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:21
‘Çocuğu şişmanlatır’ korkusunun aslı yok!

Balık yağının çocuklardaki anksiyete ve depresyonu da hafiflettiği belirtilmektedir. Bu durum çocuğun iştahsızlık olarak algılanan ve yaşanan “yemek yeme konusundaki tepkisi”ni de olumlu etkileyebilir. Bir süre çocuk daha iyi yiyebilir. “Balık yağı çocukları şişmanlatır” diye genelleme yapılması imkansızdır.

Çocuk sağlığı ve beslenmesiyle ilgili uluslararası komisyonlar ve kurumların önerdikleri rutin ve kanıta dayalı olarak ispatlanmış önerileri arasında “rutin balık yağı” takviyesi yer almamaktadır.

Tavsiye edilen ve daha sağlıklı olan besin öğesi ihtiyaçlarının doğal beslenme ile karşılanmasıdır. Onun için Omega-3 yağ asitleri ihtiyaçlarının da başta balık olmak üzere doğal besinlerle karşılanması yeterli olmaktadır.

Yeşil yapraklı bitkiler, deniz yosunları, deniz börülcesi, ceviz, keten tohumu, kabak çekirdeği, soya fasulyesi, kuru fasulyede de Omega-3 yağ asitleri bulunur.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 13:21
  1. balık yağı
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