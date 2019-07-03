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Çocuğu gibi büyüttüğü kuzusu peşinden ayrılmıyor

Karaman’da bir vatandaşın 10 günlükken yanına alarak biberonla büyüttüğü kuzusu biran olsun peşinden ayrılmıyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
Çocuğu gibi büyüttüğü kuzusu peşinden ayrılmıyor

Karaman’da bir vatandaşın 10 günlükken yanına alarak biberonla büyüttüğü kuzusu biran olsun peşinden ayrılmıyor. Herkes tarafından çok sevilen kuzu, sahibinin iş yerine de arabayla gidiyor.


İmaret Mahallesi’nde araç kiralama üzerine iş yeri bulunan Kasım Bulut, Merinos cinsi kuzusunun herkes tarafından çok sevildiğini söyledi. Daha 10 günlükken kuzuyu yanına aldığını anlatan Bulut, "Annesi ikiz kuzu doğurduktan sonra bakamayarak öldü. Kuzu da ölmek üzereyken ben yanıma alarak bakmaya başladım. 40 gündür benim yanımda ve onu biberonla besleyerek bu hale getirdim. Şimdi kuzu benim yanımdan hiç ayrılmıyor” dedi.


"Kuzu bizi, biz de ailecek kuzuyu çok sevdik" diyen Bulut, "Neredeyse kuzu her gün benimle birlikte iş yerime arabayla gelip gidiyor. İş yerinde de kucağıma gelip uyuyor. Ben arada bir iş yerimin yakınındaki parka götürüyorum. Burada çimlerin üzerinde dolaşıyor. Buradaki vatandaşlar ve özellikle de çocuklar onu çok seviyor” diye konuştu.


İsim vermedikleri kuzuyu büyüdükten sonra satmayı ve kesmeyi asla düşünmediğini belirten Bulut, "Onu bir yere vereceğiz ve çoğalmasını, onun da yavrularının olmasını sağlayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
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