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Çocuğa özellikle bunlar gerekli

Çocukların gözleri ve beyinleri için ihtiyaç Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerine ihtiyaç var.

16 Ekim 2018 Salı 19:54
Çocuğa özellikle bunlar gerekli

Yeterli ve dengeli beslenmesi için çocuklara günlük enerji ihtiyacının %55-60’ı karbonhidratlardan, %15-20’si proteinlerden, %30’u ise zeytinyağı, soya ve mısırözü gibi bitkisel yağlardan oluşturulması gerekiyor. Ayrıca bütün yiyecek gruplarından, belirli miktarlarda yemeli.

Çocuklarda Omega 3 ve Omega 6 gibi yağ asitleri, çocuklarda göz ve beyin gelişimini, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini ve kalp-damar hastalıkları riskinin azalmasını sağlıyor.

Bunun için çocuklar lahana, brokoli, karnabahar, semizotu ve tüm yeşil yapraklı sebzelerle, balık, ceviz, fındık, badem gibi yiyecekleri diğer besinlerle birlikte düzenli tüketmeli. Anneler çocuklarının günde ne kadar kalori tüketmeleri gerektiğini merak ediyor. Bu, çocukların harcadıkları günlük enerji miktarlarının fiziksel aktivitelerine göre değişir.

GÜNLÜK KALORİ MİKTARLARI

Dört-altı yaş grubu çocuklarda ortalama 1800 kalori kcal/gün

9-12 yaş erkek çocuklarında 2100 kcal/gün

Kız çocuklarında ise 1700 kcal/gün

Çocuğun günlük enerji ihtiyacının, düzgün öğünler şeklinde ve her besin grubundan belirli miktarlardan bir arada yedirilmek koşuluyla sağlanmasının mümkün..

Tek tip gıda alımı zararlı.. Hatta bu gıda çok faydalı olsa bile..

Günde bir yumurta, bir-iki kibrit kutusu kadar peynir, iki-üç köfte, 500 mililitre süt veya yoğurt, iki porsiyon sebze, iki-üç porsiyon meyve, 10-12 porsiyon ekmek veya 1 porsiyon ekmek yerine, iki yemek kaşığı pilav, makarna, bulgur yenilebilir. Bir kase çorba, bir dilim börek de olabilir. Bu gıdaların alınması sayesinde, günlük öğünde tüketilmesi gereken besin grupları dengelenmiş olur.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 19:54
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