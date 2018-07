Cocu'dan transfer sorusuna yanıt!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, yeni sezon öncesinde beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.



"TAKIMLA ÇALIŞMAK, GEÇEN YILI İZLEMEKTEN..."



Sarı-lacivertli takımla ilgili konuşan Phillip Cocu, "Takım iyi. Takımla saha içinde ve saha dışında beraber çalışmak, geçen seneki maçları izlemekten daha iyidir. Onları izlemektense onlarla çalışmayı tercih ederim. Takım bütünlüğü anlamında bu çok önemli. Yoğun ve uzun antrenmanlar yaptık. Bu dönemler sezon için çok önemlidir. Şimdi fiziksel olarak çalışıyoruz. Adım adım taktiksel olarak çalışmaya da başlayacağız." dedi.



"HER TEKNİK ADAMIN TARZI FARKLIDIR"



Aykut Kocaman ile kendisinin arasında antrenman anlamında farklar olabileceğini belirten Cocu, "Bence muhakkak böyle farklılıklar olmuştur. Her hocanın tarzı farklıdır diye düşünüyorum. Biz biraz daha farklı çalışıyoruz. Biz 2 haftadır çalışıyoruz. Bu 2 haftada oyun felsefemizi yerleştirmeye çalışıyoruz. Bizim neler istediğimizi daha iyi anladıkları zaman takım da daha iyi seviyeye gelecektir." diye konuştu.



"ŞU ANKİ PLANIMIZ 4-3-3 OYNAMAK"



Fenerbahçe'nin yeni sistemiyle ilgili de açıklamalar yapan Hollandalı teknik adam, "Şu anki planımız 4-3-3 oynamak yönünde. Dizilişimiz bu yönde olacak. Sahaya doğru dağılabileceğimiz bir sistem olacağına inanıyorum. 10 numara ile mi yoksa tek 8 numara ile mi oynarız belli değil. Önemli olan oyun kurarken ne yapmaya çalıştığınızdır. İkinci ve üçüncü bölgede nasıl oynadığınız, oyunu nasıl kurduğunuz önemlidir. Benim futbolculukta da antrenörlükte de çok faydasını gördüğüm bir sistem bu." ifadelerini kullandı.



"AYKUT KOCAMAN'IN HARİKA BİR İŞ YAPTI"



Fenerbahçe'nin geçen sezonuyla ilgili yorum yapmayacağını belirten Cocu, "Her teknik adamın kendi felsefesi vardır. Geçtiğimiz sezon bu takım nasıl oynadı, antrenör nasıl bir sistem kullandı gibi konularla ilgili görüş belirtmek istemiyorum. Aykut Kocaman'ın da harika bir iş yaptığını düşünüyorum. Onun da inandığı doğrular vardır. Benim geçtiğimiz sezon ki maçları izlemekteki tek amacım, rakipleri izlemek ve takımı görmekti. Fenerbahçe'ye gelmeden önce bilgi edinmek istiyordum. Geçtiğimiz sezon ki hocanın oyununu, taktiklerini yargılamak bana düşmez." şeklinde konuştu.



"MENTAL ÇALIŞMALAR DA ÇOK ÖNEMLİ"



Antrenmanda yaptıkları çalışmalardan bahseden 47 yaşındaki teknik adam "Daha önce çalıştığım kulüpten de böyle çalışmalara alışığım. Mental çalışmalar da yapıyorduk orada çalışırken. Fiziksel çalışmalara alışkınız evet ama mental çalışmalar da çok önemli. Futbolun içinde çok önemli bir yeri olduğuna inanıyorum. Baskı altında ne yapıyoruz? Skor aleyhimize olduğunda ne yapıyoruz, geri düştüğümüzde ne yapıyoruz? Bunları konuşuyoruz. Sezon boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. Antrenmanlarımızda yapıyoruz bunu. Genç oyuncularımız için tabii ki çok önemli ancak, yetişkin oyuncularımız için de çok çok önemli." açıklamalarını yaptı.



COCU'DAN TRANSFER SORUSUNA YANIT



"Bir transfer hakkınız olsa, nereye transfer yapardınız?" sorusunu yanıtlayan Cocu, "Şu anda içerisinde bulunduğumuz durumu biliyoruz. Ancak bence bizim yapmamız şu anki kadromuza odaklanmak, onlar için en iyisini yapmak. Ben, başkanımız ve Comolli, Fenerbahçe için en iyisini yapmak için çok çalışıyoruz. Doğru çözümü üretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarlarımızın biraz daha sabretmelerini rica ediyorum. 3 genç oyuncu aldık biliyorsunuz. Bu da felsefe değişimini gösteriyor. Hangi pozisyona transfer istediğimi söylemek yanlış bana göre şu anda, ancak çalışmalarımız sürüyor." dedi.



GENÇ OYUNCULARLA İLGİLİ AÇIKLAMA



Genç oyuncularla ilgili de görüşlerini belirten Phillip Cocu, "Şu anda da kadromuzda birçok genç oyuncumuz var. Milli Takım'da oynayan bir oyuncumuz var. Oğuz Kağan Milli Takım'da şu anda. Genç oyuncularımız için önce bizim elimizde ne var diye bakmamız gerekiyor. Kim A Takım'a gelebilir diye bakacağız. Arkadaşlarımızı her zaman olmasa da aralarda A Takım ile antrenmanlara çıkartacağız." diyerek sözlerini noktaladı.