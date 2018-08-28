Cocu'dan şok rapor: Bu takım nasıl ikinci oldu?

Süper Lig’deki ilk maçında Bursaspor’u yense de ardından Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe deplasmanında bozguna uğrayan Fenerbahçe’de takımın kötü görüntüsü camiada endişe yarattı. Hedef tahtasına oturtulan isim ise Sarı-Lacivertliler’in Teknik Direktörü Phillip Cocu oldu.

Hollandalı çalıştırıcı, oynattığı oyun ve oyuncu değişikliklerindeki tercihler yüzünden eleştirildi. Ancak deneyimli ismin Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon oynadığı maçları izleyerek hazırladığı raporda istediklerinin en kısa sürede yapılmaması durumunda sezona kötü bir giriş yapılabileceğinin sinyalini verdiği ortaya çıktı.

EN AZ 6 KALİTELİ İSİM ALINMALI

Eski teknik direktör Aykut Kocaman’ın da ayrılmadan önce hazırladığı rapordan destek alan başarılı çalıştırıcı, takımla ilgili düşüncelerini Sportif Direktör Damien Comolli ile paylaştı. Hollandalı çalıştırıcının hazırladığı raporda “Bu takım nasıl ikinci oldu! Gerçekten iyi iş olmuş. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için en az 6 kaliteli isim transfer edilmeli. Kısa süre içinde takımın hazır hale gelmesi için transferlerin sezon başı kampına yetişmesi gerekiyor. Yoksa çok sıkıntı yaşarız.” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

COMOLLİ İLE SORUN YAŞIYOR İDDİASI

Teknik Direktör Cocu ile Sportif Direktör Comolli arasında son dönemlerde sorun yaşandığı da iddia edildi. Sıkıntının sebebinin ise yapılan hatalı transferler olduğu belirtildi. İstediği hiçbir oyuncu alınmadığı için rahatsız olan Hollandalı çalıştırıcının, Fransız spor adamına tavırlı olduğu öğrenildi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un Sportif Direktör Damien Comolli ile de bir görüşme gerçekleştireceği ve takımın son durumu hakkında bilgi alıp eksiklerin giderilmesi yönünde yol haritasını şekillendireceği de vurgulandı.

(Akşam)