Cocu kovuldu! Fenerbahçeli yaşayan efsane İstanbul'a geldi
Ankaragücü yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun görevine son verildi. Bu olayın ardından İstanbul'a gelen Pierre van Hooijdonk, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.29 Ekim 2018 Pazartesi 15:30
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ankaragücü yenilgisinin ardından teknik direktör Cocu ile yollar ayrılmıştı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli takımın efsane oyuncusu Pierre Van Hooijdonk, İstanbul'a geldi.
Hollandalı futbol adamının Instagram hesabından Atatürk Havalimanı'ndan paylaşım yapması, Fenerbahçeli taraftarlar arasında heyecana neden oldu.
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