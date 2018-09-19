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Cocu kadroyu değiştiriyor

Fenerbahçe, Zagreb ve Beşiktaş maçlarına farklı kadrolarla çıkmayı planlıyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:20
Cocu kadroyu değiştiriyor

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ve Beşiktaş maçlarına farklı kadrolarla çıkmayı planlıyor.

Pazartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler perşembe ise Dinamo Zagreb deplasmanında Avrupa Ligi grup maçına çıkacak.

Teknik heyet bu iki zorlu mücadeleyi birarada düşürerek bir plan yaptı. Konyaspor deplasmanında oynayan takımda, Beşiktaş maçı da düşünülerek değişikliğe gidilecek. Valbuena ve Diego Reyes'in Dinamo Zagreb mücadelesinde ilk 11'e girmesi üzerine çalışmalar yapıldı.

Böylelikle Konya-Zagreb - Beşiktaş maçlarında teknik heyet, rotasyon yaparak kadrodaki birçok oyuncudan faydalanmayı düşünüyor.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 11:20
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