THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Cocu gitti, taraftarlar dağıldı! Yılmaz Vural sesleri

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de , taraftarlar uzun süre stadı terk etmedi. İstifa haberini alan Fenerbahçeli taraftarlar stattan ayrıldı.

28 Ekim 2018 Pazar 23:29
Cocu gitti, taraftarlar dağıldı! Yılmaz Vural sesleri

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilmesi, sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisine neden oldu.

Tribünlerin tamamına yakınını dolduran Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, 3-1'lik skorun ardından Ülker Stadı'nı terk etmedi.

Hakemin son düdüğünün ardından tribünlerde kalan ve teknik direktör Phillip Cocu gönderilmeden stadı terk etmeyecekleri yönünde tezahüratlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar, yönetime çağrıda bulundu.

Yaklaşık yarım saat kadar stadı terk etmeyen sarı-lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal ve Yılmaz Vural lehine tezahüratlar yaptı.

Phillip Cocu'nun görevden alındığının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli futbolseverler, daha sonra stadı terk etti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 23:29
  1. Ankara
  2. Fenerbahçe
  3. Cocu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    60 yıl sonra su geldi, köylüler halay çekti
    1. 60 yıl sonra su geldi, köylüler halay..
    2. Türkiye ile Brunei arasında Hava..
    3. Organik gıdanın kanseri önlediği..
    4. Gürcistan'da seçim bitti! Kazanan..
    5. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif..
    6. Cocu gitti, taraftarlar dağıldı!..
    7. Aksaray'da fabrika yangını!
    8. İsrail'in hava saldırısında 3..
    9. Anne ve kızına çarptı! Kaçtı
    10. Mahmud Abbas: Kesinlikle uygulanmayacak!
    11. Aksaray'da korkutan yangın!
    12. Bakan Ersoy'dan 29 Ekim mesajı
    13. Facebook yeni özelliğini tanıttı
    14. Boşanmak istemeyen eşine bakın ne yaptı
    15. Kurtulmuş'tan önemli mesajlar: ABD'nin..
    16. 5'nci Türk Tıp Dünyası Kurultayı sona..
    17. Phillip Cocu'nun görevine son verildi!
    18. Kriz kapıda! Arnavutluk'ta bir Yunanlı..
    19. Kadıköy'de İsmail Kartal sesleri
    20. Fenerbahçe evinde kayıp! Ankara gücünü..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar
    Yerel seçimler için ittifakı bitirmişti... Bahçeli şartı koydu!
    Yerel seçimler için ittifakı bitirmişti... Bahçeli şartı koydu!