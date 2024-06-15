Coca Cola'nın son hamlesi de tutmadı! Reklam filmini apar topar kaldırdılar, oyuncular özür diledi

Coca Cola'nın İsrail ile olan ilişkilerine mesafe koymayı amaçlayan bir reklamı, Gazze'de devam eden savaşın ortasında Bangladeş'te geniş çaplı eleştirilere maruz kaldı.

9 Haziran'da televizyon ve sosyal medyada yayınlanan ancak Coca-Cola Bangladeş'in resmi YouTube ve Instagram hesaplarından kaldırılan 60 saniyelik reklam filmi, milyonlarca Bangladeşli tarafından aylardır süren boykota karşı koymayı amaçlıyordu.

Merakla beklenen Pakistan-Hindistan T20 Dünya Kupası kriket maçı sırasında yayınlanan reklam, sıcak bir günde bir pazarda geçen bir sahne ile açılıyor.

Süheyl adında genç bir adam, Bablu abi dediği orta yaşlı bir esnafa yaklaşıyor. Dükkan sahibi Süheyl’e bir şişe kola ikram eder ancak Sohail bunu reddeder ve şöyle der: "Hayır Bablu abi, ben artık bunu içmiyorum."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dükkan sahibi nedenini sorduğunda Süheyl cevap verir: "Bu şey 'o yerden' geliyor." Yerin adını vermiyor ama İsrail'i kastettiği anlaşılıyor.

Bablu daha sonra Süheyl ve arkadaşlarına Coca Cola'nın bir İsrail ürünü olmadığı konusunda güvence vermeye çalışıyor ve 138 yıldır Türkiye, İspanya, Dubai ve Filistin de dahil olmak üzere 190 ülkedeki küresel varlığını vurguluyor.

Reklamda "Filistin'de bile bir kola fabrikası var" deniyor.

Ancak reklamda yer alan "Filistin'de bile bir kola fabrikası var" ifadesi büyük tepki çekerken, sosyal medya kullanıcıları şirketi tüketicileri "yanıltmakla" suçladı.

Coca Cola'yı boykot eden Filistin davası destekçileri, şirketin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve uluslararası hukuka göre yasadışı kabul edilen bir İsrail yerleşimi olan Atarot'ta bir fabrika işlettiğini söyledi.

Eski adı Twitter olan X'te bir sosyal medya kullanıcısı "İsrail'in soykırımına verdikleri desteği gizlemek ve hızla düşmekte olan satışlarını istikrara kavuşturmak için, Bangladeş halkının ve dünyanın dikkatini Coca Cola'nın işgal altındaki Batı Şeria'da bir fabrikası olduğuna ve İsrail işgalinden doğrudan kazanç sağladığına çekmek için bu reklamı yaptılar" diye yazdı.

Bir başkası ise “Coca Cola İsrail'e fayda sağlıyor" dedi. "Eğer öyle değilse, neden reklamlarda Coca Cola'nın İsrail'den gelmediğini doğrudan belirtmediler?"

Sosyal medya kullanıcıları #BoycottCocaCola etiketi altında ürünlere yönelik boykotlarını iki katına çıkaracaklarını ve reklamın şirketin imajını daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Güney Asya ülkesinde kola satışlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 25 oranında düştüğü bildiriliyor.

Bir başka kullanıcı ise kampanyadaki ironiye dikkat çekerek şunları söyledi "Sonuç olarak Bangladeş'teki insanlar da Coca Cola satan mağazaları da boykot ediyor."

Oyuncular özür diledi

Reklamda rol alan her iki oyuncu da kamuoyundan özür diledi ve Süheyl rolünü oynayan Shimul Sharma rolü üstlendiği için pişmanlık duyduğunu ifade etti.

"Henüz takdir edilmeye layık bir aktör olamadım... Gelecekte, üstlendiğim her işin ülkemizin değerlerine, insan haklarına ve insanların duygularına saygılı olmasını sağlayacağım."

Bablu abi rolünü oynayan Saraf Ahmed Zibon ise insan hakları ihlallerine karşı olduğunu yineledi ancak reklamın "profesyonel hayatının" bir parçası olduğunu vurguladı.

Aktivistler İsrail ordusu için teknoloji üreten şirketin internet kablolarını kesti Aktivistler İsrail ordusu için teknoloji üreten şirketin internet kablolarını kesti

Tepkilerin büyümesi üzerine Coca Cola reklamı YouTube ve Instagram sayfalarından kaldırdı. Perşembe günü itibariyle videolar halen geri yüklenmemiş durumda.

İsrail 7 Ekim’den bu yana hedef aldığı Gazze Şeridi’nde 37.000'den fazla Filistinliyi öldürdü, neredeyse bir milyon kişiyi açlığın eşiğine getirdi ve bölgeyi harabeye çevirdi.

Kaynak: Mepa News, Middle East Eye