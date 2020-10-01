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Aktüel Çobanlık yaparak saklanan yabancı uyruklu DEAŞ üyesine hapis cezası
Aktüel

Çobanlık yaparak saklanan yabancı uyruklu DEAŞ üyesine hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:15:42 -
Çobanlık yaparak saklanan yabancı uyruklu DEAŞ üyesine hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden yargılanan yabancı uyruklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Suriye uyruklu M.V. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütün üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, DEAŞ terör örgütüyle hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.V'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı yasağı şartı ile tahliyesine hükmetti.

- Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmada, daha önce örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen ve Kocasinan ilçesinde çobanlık yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu M.V'yi, Akin Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda yakalamıştı.

Zanlı, 25 Aralık 2019'da adliyeye sevk edilmiş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.


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