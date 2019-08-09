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Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü

Çad'da çobanlarla çiftçiler arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 37 kişinin öldüğü belirlendi.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:06
Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü

Afrika ülkesi Çad'da çobanlarla çiftçiler arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 37 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Ouaddai kentinde çobanlar ile çiftçilerin silahlı çatışmaya girdiğini, en az 37 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"Kötü anlara tanık oluyoruz, etnik çatışmalar endişe verici ulusal bir mesele haline geldi." diyen Debi, etnik çatışmaları sona erdirmek için kapsamlı toplumsal bir diyalog süreci başlatılacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:06
  1. Çad
  2. Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi

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