Çobanlar tesadüfen buldu! Damlaya damlaya milyonlarca yılda oluştu

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gümüşkaşık köyü sınırlarında milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerin bulunduğu, yaklaşık 40 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde ve 15 metre yüksekliğinde ki doğal bir mağara bulundu. Mağaranın içindeki damlataşları gören vatandaşlar durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Yetkililer, incelemede bulundukları mağaranın ‘doğal mağara' olarak tescillenmesi için işlemlere başladı.

Çobanlar tarafından bulunan ve giriş kısmı yaklaşık 4x4 ebadında olan ve güçlükle girilebilen mağarada sarkıt ve dikitler heyecanlandırdı. Mağaranın tavanından damlayarak tabanda birikmesi sonucunda oluşan dikitler ile yukarıdan sarkan sarkıtlarların birleşmesiyle mağara sütunlarını meydana getiriyor. Keşfedilen bu mağarada 3 metre çapında, 10 metre uzunluğunda bir mağara sütunu da büyüklüğü ve güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Su damlacıklarının hala aktif olduğu mağarada sarkıt ve dikit oluşumu sürüyor. Birbirinden ilginç şekillerin meydana geldiği mağara doğa tutkunlarını bekliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Su damlacıklarının damlaması sonucu oluşan sarkıt ve dikitler gördük. Ayrıca sarkıt ve dikitlerin birleşmesi sonucunda kolonları (Sütun) gördük. Bu kolonun yüksekliği yaklaşık 10 metre, çapı ise 3 metre civarında. Burada ki doğaseverler özellikle bu mağaraya gelip görsünler. Çünkü dışarıya göre hem serin hem de bu sarkıt ve dikitler muazzam bir görüntü oluşturuyor” dedi.

Mağarayı yetkililere bildiren vatandaş Recep Kılınç ise, “Hayvan otlatırken bir mağaranın girişinin olduğunu fark ettim. İçeri girdim, ondan sonra karşıma sütunlar falan çıktı. Kolonlar çıktı. Ben müzeye haber verdim, gelip görmelerini rica ettim. Geldiler baktılar, teşekkür ediyorum kendilerine” diye konuştu.