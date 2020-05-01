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Aktüel

Çobanlar 1 Mayıs’ta da çalışmaya devam etti

Sivas’ta yabancı uyruklu çobanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ve korona virüse rağmen “Hayvanlar için tatil yoktur” diyerek çalışmaya devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:09:42 -
Çobanlar 1 Mayıs’ta da çalışmaya devam etti

Sivas’ta yabancı uyruklu çobanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ve korona virüse rağmen “Hayvanlar için tatil yoktur” diyerek çalışmaya devam etti.


Yurt dışından Türkiye’ye gelerek çobanlık yapanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına rağmen çalışmaya devam etti. Her gün yaklaşık 6 kilometre yol yürüyen Afgan çobanlar, Ramazan ayında oruçlu olarak çalışmanın güç olduğunu belirterek, “Bize tatil olduğu doğrudur ama hayvan için tatil yoktur” diyerek yağmur altında koyunları otlattılar.


Afgan çoban Amanullah İsmaili, hayvanları otlatmak zorunda olduklarını ifade ederek, “Ben 3 senedir Türkiye’de yaşıyorum. Koyunların bakımını yapıyorum. İşimiz zor, yağmur oldukça koyunlar durmuyor. Bizde niyetliyiz ama çalışmaya devam ediyoruz. Korona virüsün farkındayız ama biz bu hayvanları doyurmak zorundayız. Hayvanları aç bırakamıyoruz. Hayvanların illaki gezmesi lazım. Bunun çaresi yok. Biz insanlarla aramıza mesafe koyuyoruz. Bugün tatil olduğu doğru ama bizim hayvanlar tatil nedir bilmiyor. Kapatıp bırakamıyoruz. Günlük biz 6 kilometre yol yürüyoruz. Bize tatil olduğu doğrudur ama hayvan için tatil yoktur” şeklinde konuştu.

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