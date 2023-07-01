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Gündem Çoban yaylada buldu! Ölümüne neden oldu
Gündem

Çoban yaylada buldu! Ölümüne neden oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-01 10:28:00 - 2023-07-01 10:40:35
Çoban yaylada buldu! Ölümüne neden oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yabancı uyruklu bir çoban tarafından arazide bulunan ve yaylaya götürülen mühimmatın patlaması sonucu çiftçi Mehmet Harmancı (42), hayatını kaybetti.

Olay, Karapınar ilçesi Vahap Ovası yaylasında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olan ve ismi henüz öğrenilemeyen çoban, arazide bulduğu patlamamış mühimmatı araca yükleyerek yaylaya götürdü.

Yaylaya götürülen mühimmatın burada patlaması sonucu çiftçi Mehmet Harmancı olay yerinde yaşamını yitirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yaylaya giriş ve çıkışlar kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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