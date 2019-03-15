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Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi öğrencilerin cazibe merkezi oldu

KOCAELİ(İHA) – Geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, her gün ders çalışmak ve kitap okumak için gelenlerle dolup taşıyor.

15 Mart 2019 Cuma 10:51
Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi öğrencilerin cazibe merkezi oldu

KOCAELİ(İHA) – Geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, her gün ders çalışmak ve kitap okumak için gelenlerle dolup taşıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Kent Meydanı’nda açılan Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, konforlu ve rahat bir ortamda öğrencilere ders çalışma imkânı sunuyor. Geçtiğimiz hafta açılan ve bünyesindeki 18 bin basılı 21 bin de e-kitapla ödev ve araştırma için ya da kitap okumak için kütüphaneye gelenlere kaynak sağlayan kütüphaneye Gebzelilerin ilgisi oldukça fazla oldu. Ayrıca sessiz ve nezih bir ortam da sunan kütüphane, öğrenciler için adeta cazibe merkezi haline geldi.



Eğitime ve okumaya önem veren Büyükşehir Belediyesi, her ilçeye kütüphane kazandırmaya devam ediyor. Son olarak Gebze’ye kazandırılan Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’nde de kullanıcılar, Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere, 18 bin basılı kitap, 21 binde dijital e-kitaba erişim sağlayabiliyor. Bin 300 metre kapalı alana sahip ve bünyesinde çocuk, genç ve yetişkin bölümlerini barındıran zengin yayın koleksiyonuna sahip kütüphane, akıllı kütüphane sistemleri ile donatıldı.



Kütüphane kullanıcıları, kütüphane içerisinde konuşlandırılmış kiosk, selfcheck gibi cihazlar ile aradıkları yayınlara kolayca ulaşıp daha sonra kütüphane kartları ile otomatik ödünç cihazlarından görevliye ihtiyaç duymaksızın kitapları ödünç alabiliyorlar. Ergonomik kütüphane mobilyaları ile donatılmış Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’nde 350 kişilik oturma ve ders çalışma alanı, grup çalışma odası, dijital oyun odası, çocuk bölümü, genç bölümü, dinlenme alanı, bireysel çalışma alanı ve internet–dijital kütüphane erişim bölümleri bulunuyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:51
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