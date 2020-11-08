Co baydın kaç yaşında? ABD Başkanı Joe Biden kimdir?

ABD Başkanlık seçimi için Demokratların adayı Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı Trump arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. ABD seçimlerini etkileyen ve salıncak eyaletler olarak bilinen eyaletlerde ilk sayımlarda Trump önde olsa da oylar sayıldıkça Biden’in açık ara öne geçtiği görüldü. 20 delegeye sahip Pensilvanya eyaletinin Demokrat aday Biden’in kazanması Joe Biden’e Beyaz Saray’ın kapılarını açtı. 2020 ABD başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden kazandı. Joe Biden’in kazanması sonrası Biden’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkındaki söyledikleri akıllara geldi. Joe Biden, "Geçmişte yaptığım gibi, muhalefetle doğrudan iletişimde olup, hâlâ var olan unsurlarını destekleyip onları Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz." demişti. Peki Trump’ın seçimleri biz kazandık dediği ancak kendi zaferini ilan eden Joe biden kimdir? Co baydın kaç yaşında?

Joe Biden kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri’nin 47. başkan yardımcısı ve ABD’nin 46. Başkanı olan Joe Biden, 20 Kasım 1942 doğumlu. Babası bay Joseph Robinette Biden Sr., ailede annesi ise bayan Catherine Eugenia Finnegan'dı. Valerie, James Brian, ve Francis W. isimlerinde üç kardeşi vardır. İlk, orta, ve lise eğitimini Claymont'da alarak 1961'de mezun oldu. 1965'te Delware Ünivesitesi'nden politika bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu.

Joe Biden, 27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile evlendi, 1972 yılında eşi vefat etmiştir. Beau, Hunter, Naomi adlarında 3 çocukları oldu. 1977 yılında Jill Jacobs ile evlenmiştir. Ashley B. (d. 1981) adında bir çocuğu olmuştur. Joe Biden'ın "Joe 2.0" olarak adlandırdığı oğlu Beau Biden, 30 Mayıs 2015'te beyin kanserinden öldü.Biden, "Bu da oldu" sözleriyle acısını günlüğüne yazdı. "Tanrım. Ah oğlum. Benim güzel oğlum." ifadeleri ile Beau'ya duyduğu özlemi kaleme aldı. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesinden, avukat olarak 1969'da mezun oldu. Wilmington Hukuk firmasında çalışmaya başladı.

1970 yılında New Castle County Meclisine seçildi, 1972 yılında da Senato'ya seçildi ve ABD tarihinin altıncı en genç senatörü oldu.

2008 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti’den başkanlığa adaylığını koydu ancak 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama’nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak göreve başladı. ABD Başkan Yardımcısı olarak eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’den görevi devralan Biden, 20 Ocak 2017’de görevini Mike Pence’ye devretti.

Joe Biden Türkiye hakkındaki görüşleri

Şimdiye kadar Türkiye'yi dört kez ziyaret eden Biden'ın seyahatlerinin ikisi kritik dönemlerdeydi. Aralık 2011'deki ilk ziyaretin gündeminde Arap Baharı vardı, 2016'daki ziyarette ise FETÖ'cülerin darbe girişiminin ardından terör elebaşının ABD'den iadesi masadaydı. Demokrat siyasetçinin Türkiye hakkında sarfettiği bazı sözleri büyük tartışma yarattı. Kıbrıs, 1915 olayları gibi konulardaki çıkışlarına Ankara'dan sert yanıtlar aldı. Joe Biden, başkan yardımcılığı döneminde Türkiye'den iki kez özür dilemek zorunda kaldı.

Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi

15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminden sonra ise Türkiye'yi daha erken ziyaret etmediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi.