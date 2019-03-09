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CNR 6. Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışı, Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti

CNR EXPO'da bu yıl altıncısı düzenlenen Kitap Fuarı'nın açılışı, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti

09 Mart 2019 Cumartesi 17:12
CNR 6. Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışı, Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti

CNR 6. Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı.

CNR EXPO Yeşilköy'deki fuarın açılışı, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan CNR Holding CEO'su Ali Bulut, çocukların ve gençlerin kitap sevgisi ve okuma alışkanlığının artmasında kitap fuarlarının önemli bir misyonu olduğunu belirterek, "Fuarın bu yılki ana temasını 'Kitap ve Mutluluk - Kutadgu Bilig' olarak belirledik. Onur konuğumuz usta yazar Selim İleri ile birlikte 500'ün üzerinde seçkin yazar fuar kapsamında okurlarla birlikte olacak." dedi.

"E-spor turnuvaları düzenlenecek"

E-sporun tüm dünyada hızla büyüyen bir sektör olduğuna da değinen Bulut, "E-spor alanımızda gençlerimizin birbirinden heyecanlı rekabetine de tanık olacaksınız. Fuarda, online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı olan e-spor meraklıları için, en iddialı yarışmacıların katılacağı turnuvalar düzenlenecek." diye konuştu.

Bulut, fuarların sadece kitap alışverişi yapılan yerler olmadığını vurgulayarak, özellikle uluslararası fuar turizminde İstanbul'un ve yöneticilerinin önemli adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Her yıl bir önceki yıla göre ziyaretçi sayısında büyük artış gözlendiğini aktaran Bulut, fuarı 15 bin metrekare alanda organize ettiklerini ve fuar boyunca 300 binin üzerinde kitapseveri ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.

İmza günleri ve etkinlikler bir arada

Konferans, panel, kitap tanıtımı, imza günleri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri, dinletilerin yanı sıra müzayedelerin yapılacağı fuarda, Selim İleri, Ahmet Ümit, Canan Karatay, Beyza Alkoç, Serhat Yabancı, Işık Öğütçü gibi birçok yazar, okuyucularla bir araya gelecek.

Dünyayı gezen fotoğrafçı Mustafa Seven'in eserleri ve Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir'in fotoğraflarının yer aldığı iki farklı sergi de, fuarda ziyaret edilebilecek.

CNR 6. Uluslararası Kitap Fuarı, 17 Mart'ta sona erecek.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 17:12
  1. CNR 6. Uluslararası Kitap Fuarı
  2. CNR EXPO Yeşilköy
  3. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  4. E-spor
  5. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir

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