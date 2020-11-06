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Medya CNN Türk'ten Razi Canikligil'in canlı yayındaki hakaretine ilişkin açıklama
Medya

CNN Türk'ten Razi Canikligil'in canlı yayındaki hakaretine ilişkin açıklama

CNN Türk, Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Gece Görüşü' isimli programda Hürriyet Gazetesi ABD muhabiri Razi Canikligil'in Gazeteci Zafer Şahin'e yönelik hakaretlerine ilişkin 'özür' açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:03:00 - 2020-11-06 23:15:54

CNN Türk'te ABD'de gerçekleşen seçimlerin konuşulduğu 'Gece Görüşü' programda tartışan Hürriyet Gazetesi ABD muhabiri Razi Canikligil ve Gazeteci Zafer Şahin arasında yaşanan gerginlik sonrası kanaldan yapılan yazılı bir açıklamada konuklardan ve izleyicilerden özür dilendi.

Canlı yayında hakaret etti

CNN Türk'te, moderatörlüğünü Hande Fırat'ın yaptığı 'Gece Görüşü' programında Hürriyet Gazetesi ABD muhabiri Razi Canikligil, Gazeteci Zafer Şahin’e yönelik ağır hakaretlerde bulunmuştu. Canlı yayın esnasında sarf edilen hakaret sözlerine ilişkin olarak, CNN Türk'ten yapılan açıklamada, "Hakaretin başladığı yerde fikir ve ifade özgürlüğünden bahsedilemez, Zafer Şahin ve izleyicilerimizden özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.

CNN Türk'ten açıklama

CNN Türk'ten yapılan açıklama şöyle:

"Kamuoyunun dikkatine

CNN TÜRK’te 5 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan Gece Görüşü programında kurum olarak tasvip etmediğimiz bir tartışma yaşanmıştır.
Programa ABD’den Skype ile katılan gazeteci Razi Canikligil program konuklarından Gazeteci Zafer Şahin’e hakaret etmiştir. Canlı yayın sırasındaki tüm uyarılara rağmen Zafer Şahin’den özür dilememiştir. Bu durum CNN TÜRK’ün yayın ilkelerini bu vesileyle bir kez daha hatırlatma ihtiyacını doğurmuştur. CNN TÜRK ekranları tüm görüş ve düşüncelere açıktır. Hangi görüşten olursa olsun herkes her konuda fikirlerini özgürce ifade edebilmektedir. Ancak hangi görüşten olursa olsun kimse bir başkasına siyasi görüşü, fikirleri, etnik kökeni, cinsiyeti, fiziksel görünüşü veya bir başka sebeple hakaret etme özgürlüğüne sahip değildir. Hakaretin başladığı yerde fikir ve ifade özgürlüğünden bahsedilemez. Gazeteci Razi Canikligil Gece Görüşü programında Zafer Şahin’e hakaret ederek, tasvip edilemeyecek bir davranışa imza atmıştır. Yaşanan bu olay nedeniyle başta Zafer Şahin olmak üzere programın diğer konukları ve izleyicilerimizden özür dileriz.

Kamuoyuna duyuru

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