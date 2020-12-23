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Aktüel CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:27:55 -
CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yancı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 5 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Julien Mattia'nın "Fransız polisinin göstericilere gazlı müdahalesi" fotoğrafını oylayan Yancı, fotoğrafın çok çarpıcı olduğunu dile getirerek, "Bu tür sahneleri özellikle Avrupa'da görmeye çok fazla alışık değiliz. Şimdi fotoğraf o kadar çarpıcı ki, Fransa'nın göbeğinde uzun süredir devam eden bir eylemler silsilesi vardı. Bir Avrupalıya bu fotoğrafı gösterseniz zannediyorum diyecektir ki, Türkiye ya da başka bir ülkede yaşanan bir olay. Oysa Fransa'da. Bunu göstermesi de çok çarpıcı." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda İssam Rimawi'nin "Filistinliler direnişte" adlı fotoğrafına oy veren Murat Yancı, fotoğrafın Çin'in Tiananmen Meydanı'nda meydana gelen hadisede tankların önünde duran protestocuyu anımsattığını vurgulayarak, "Biliyorsunuz bir Çinli tankın önünde durmuştu. Burada da bir Filistinliyi görüyoruz. Kanayan bir yara, bir türlü de maalesef çözüm bulunamadı. Maalesef Türkiye dışında çok destek almıyor, alamıyor. Fotoğraf da Filistin sorununu çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdiği için bana çarpıcı geldi. Umarım Filistin sorunu birgün çözülür." dedi.

- Spor kategorisinde "Futbol özlemi"

Spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" adlı karesine oy veren Yancı, "Bir söz vardır, 'Yaş 70 iş bitmiş.' diye. Yaş 70 olsa da işin bitmediğini, hayatın her şeye rağmen devam ettiğini gösteren bir kare. Fatma ile Orhan Mutlu'nun futbol aşkını yansıtan stadyumdaki karesi, insana yaşama sevinci ve umut aşılayan bir kare." diye konuştu.

- Yaşam kategorisinde "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" ve "Sofranın sürpriz konuğu"

Yaşam kategorisinde ise foto muhabiri İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğrafını oylayan Yancı, fotoğrafın insanda birçok güzel duyguyu uyandırdığını söyledi.

Yancı, "Bu kareyi nasıl çekti, ne kadar bekledi onu bilemiyorum ama düşüncede harika. Objektife yansıması da harika. Gerçekten tebrik ederim. Kendi adıma bu fotoğrafı saklamak isterim. Müthiş." dedi.

- "Hayvana yönelik şiddetin göz önünde olduğu günlerde örnek fotoğraf"

Aynı zamanda Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu" fotoğrafını da oylayan Yancı, "Özellikle hayvana yönelik şiddetin göz önünde olduğu günlerde gerçekten örnek olması gereken bir fotoğraf. Hayvan ve insan arasındaki bağın ve sevginin görüldüğü çok çarpıcı karelerden biri. İnşallah bu karede olduğu gibi insanlar hayvanlara insancıl olur. Sevgi ve şefkatle yaklaşır. Daha duyarlı olduğumuz günleri, toplum olarak tabii ki görmek üzere diyorum." ifadesini kullandı.

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