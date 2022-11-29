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Gündem CNN Türk canlı yayınında yellenme sesi! Ahmet Hakan konuşurken olanlar oldu
Gündem

CNN Türk canlı yayınında yellenme sesi! Ahmet Hakan konuşurken olanlar oldu

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında ekrandan duyulan ses olay oldu. Tam Ahmet Hakan konuşurken gelen yellenme sesi ekran başındakileri şok etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 11:12:00 -
CNN Türk canlı yayınında yellenme sesi! Ahmet Hakan konuşurken olanlar oldu

CNN Türk ekranlarında izleyicileri şoke eden bir olay yaşandı. Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Emekli Jandarma Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci Turgay Güler, kamuoyu araştırmacıları Hakan Bayrakçı ve Murat Sarı gündemi yorumladı.

İYİ Parti ile CHP arasındaki 'kulak çekme' polemiğinin tartışıldığı sırada Ahmet Hakan ana ekranda iki parti arasındaki gerilimi grafik üzerinden anlattı. İşte tam bu sırada izleyiciler güçlü bir yellenme sesi duydu. O sesin tam olarak nereden geldiği anlaşılamadı. Ancak Ahmet Hakan hiçbir şey olmamış gibi yayına devam ettirdi.

 

 

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Yorumlar

tc vatandaşı

akit haber yöneticisi kardeşim. Sizler daha güzel haberlerle görmek istiyoruz.Bunları konuşmaya bile değmez.Lütfen...
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