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Dünya

CNN muhabirinden alçaklık! Türkiye'ye benzetti

ABD'nin başkenti Washington'da çıkan sokak olaylarını anlatan CNN muhabiri, yaşananları daha önce Türkiye'de gördüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 00:47:00 - 2020-06-03 00:48:51

ABD'de Polisin George Floyd'u vahşi bir şekilde öldürmesinin ardından başlayan sokak olayları, ABD geneline yayıldı. Sokakları savaş alanına çeviren eylemciler, Beyaz Saray'ı bile kuşattı. Ortalığı yakıp yıkan Amerikalılar, önlerine çıkan her yeri de yağmalıyor. Eylemler, Washington'da da şiddetin seviyesini üst düzeye çıkardı.

Yaşananları aktarmak için canlı yayına bağlanan CNN muhabiri, küstah benzetmeler yaptı. Muhabir, "Ben bu gibi korkunç görüntüleri daha önce Türkiye gördüm, Mısır'da gördüm, İsrail-Filistin arasında gördüm. Bunlar kıyaslanmak istemeyeceğimiz ülkeler" diye konuştu.

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