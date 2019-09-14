Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak. Deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesi maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

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