Club Brugge Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak. Deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesi maçı yayınlayacak kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? İşte Club Brugge Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar...

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak. Deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesi maçı yayınlayacak kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? İşte Club Brugge Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar... Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi grup maçı 18 Eylül Çarşamba saat 19.55'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlancak. Club Brugge Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını Azerbaycan kanalı CBC Sport şifresiz olarak yayınlayacağını açıkladı.

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