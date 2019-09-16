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Club Brugge Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:42
Club Brugge Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. A grubunda yer alan temsilcimiz ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu mücadelenin şifreli mi şifresiz mi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Club Brugge Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?

Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Club Brugge ile Galatasaray 18 Eylül Çarşamba günü karşılaşacak. TSİ 19.55'te başlayacak mücadele beIN Sports HD 1'den yayınlanacak.

İşte, merak ettiğiniz o sorunun cevabı...

Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçını Azerbaycan'ın CBC Sports kanalı şifresiz yayınlayacak.

İşte, A Grubu fikstürü!


18 Eylül Çarşamba

19.55 Club Brugge-Galatasaray

22.00 Paris SG-Real Madrid

1 Ekim Salı

19.55 Real Madrid-Club Brugge

22.00 Galatasaray-Paris SG

22 Ekim Salı

22.00 Club Brugge-Paris SG

22.00 Galatasaray-Real Madrid

6 Kasım Çarşamba

22.00 Paris SG-Club Brugge

22.00 Real Madrid-Galatasaray

26 Kasım Salı

19.55 Galatasaray-Club Brugge

22.00 Real Madrid-Paris SG

11 Aralık Çarşamba

22.00 Paris SG-Galatasaray

22.00 Club Brugge-Real Madrid

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:42
  1. Club Brugge Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?
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