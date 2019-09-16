Club Brugge Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?16 Eylül 2019 Pazartesi 16:42
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. A grubunda yer alan temsilcimiz ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu mücadelenin şifreli mi şifresiz mi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.
Club Brugge Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?
Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Club Brugge ile Galatasaray 18 Eylül Çarşamba günü karşılaşacak. TSİ 19.55'te başlayacak mücadele beIN Sports HD 1'den yayınlanacak.
İşte, merak ettiğiniz o sorunun cevabı...
Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçını Azerbaycan'ın CBC Sports kanalı şifresiz yayınlayacak.
İşte, A Grubu fikstürü!
18 Eylül Çarşamba
19.55 Club Brugge-Galatasaray
22.00 Paris SG-Real Madrid
1 Ekim Salı
19.55 Real Madrid-Club Brugge
22.00 Galatasaray-Paris SG
22 Ekim Salı
22.00 Club Brugge-Paris SG
22.00 Galatasaray-Real Madrid
6 Kasım Çarşamba
22.00 Paris SG-Club Brugge
22.00 Real Madrid-Galatasaray
26 Kasım Salı
19.55 Galatasaray-Club Brugge
22.00 Real Madrid-Paris SG
11 Aralık Çarşamba
22.00 Paris SG-Galatasaray
22.00 Club Brugge-Real Madrid
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