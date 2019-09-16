Club Brugge Galatasaray maçı şifreli kanalda mı? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı şifreli kanalda mı? Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. A grubunda yer alan temsilcimiz ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu mücadelenin şifreli mi şifresiz mi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Club Brugge Galatasaray maçı şifreli kanalda mı? Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Club Brugge ile Galatasaray 18 Eylül Çarşamba günü karşılaşacak. TSİ 19.55'te başlayacak mücadele beIN Sports HD 1'den yayınlanacak. İşte, merak ettiğiniz o sorunun cevabı... Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçını Azerbaycan'ın CBC Sports kanalı şifresiz yayınlayacak. İşte, A Grubu fikstürü!

18 Eylül Çarşamba 19.55 Club Brugge-Galatasaray 22.00 Paris SG-Real Madrid 1 Ekim Salı 19.55 Real Madrid-Club Brugge 22.00 Galatasaray-Paris SG 22 Ekim Salı 22.00 Club Brugge-Paris SG 22.00 Galatasaray-Real Madrid 6 Kasım Çarşamba 22.00 Paris SG-Club Brugge 22.00 Real Madrid-Galatasaray 26 Kasım Salı 19.55 Galatasaray-Club Brugge 22.00 Real Madrid-Paris SG 11 Aralık Çarşamba 22.00 Paris SG-Galatasaray 22.00 Club Brugge-Real Madrid

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