Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Belçika'da oynanacak mücadele öncesinde merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını açıklıyoruz. Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?15 Eylül 2019 Pazar 17:17
Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Belçika'da oynanacak mücadele öncesinde merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını açıklıyoruz. Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Belçika deplasmanına konuk oluyor. İşte, Club Brugge Galatasaray maçının tüm detayları...
Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Club Brugge Galatasaray maçı 18 Eylül Çarşamba akşamı TSİ 19.55'te oynanacak. Jan Breydel Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.
İşte, A Grubu fikstürü!
18 Eylül Çarşamba
19.55 Club Brugge-Galatasaray
22.00 Paris SG-Real Madrid
1 Ekim Salı
19.55 Real Madrid-Club Brugge
22.00 Galatasaray-Paris SG
22 Ekim Salı
22.00 Club Brugge-Paris SG
22.00 Galatasaray-Real Madrid
6 Kasım Çarşamba
22.00 Paris SG-Club Brugge
22.00 Real Madrid-Galatasaray
26 Kasım Salı
19.55 Galatasaray-Club Brugge
22.00 Real Madrid-Paris SG
11 Aralık Çarşamba
22.00 Paris SG-Galatasaray
22.00 Club Brugge-Real Madrid
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