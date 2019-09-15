Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Belçika'da oynanacak mücadele öncesinde merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını açıklıyoruz. Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Belçika'da oynanacak mücadele öncesinde merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını açıklıyoruz. Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Belçika deplasmanına konuk oluyor. İşte, Club Brugge Galatasaray maçının tüm detayları... Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Club Brugge Galatasaray maçı 18 Eylül Çarşamba akşamı TSİ 19.55'te oynanacak. Jan Breydel Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. İşte, A Grubu fikstürü! 18 Eylül Çarşamba 19.55 Club Brugge-Galatasaray 22.00 Paris SG-Real Madrid 1 Ekim Salı 19.55 Real Madrid-Club Brugge 22.00 Galatasaray-Paris SG 22 Ekim Salı 22.00 Club Brugge-Paris SG 22.00 Galatasaray-Real Madrid 6 Kasım Çarşamba 22.00 Paris SG-Club Brugge 22.00 Real Madrid-Galatasaray 26 Kasım Salı 19.55 Galatasaray-Club Brugge 22.00 Real Madrid-Paris SG 11 Aralık Çarşamba 22.00 Paris SG-Galatasaray 22.00 Club Brugge-Real Madrid

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.