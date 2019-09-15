0553 313 94 23

Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Belçika'da oynanacak mücadele öncesinde merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını açıklıyoruz. Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

15 Eylül 2019 Pazar 17:17
Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Belçika'da oynanacak mücadele öncesinde merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını açıklıyoruz. Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Belçika deplasmanına konuk oluyor. İşte, Club Brugge Galatasaray maçının tüm detayları...

Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Club Brugge Galatasaray maçı 18 Eylül Çarşamba akşamı TSİ 19.55'te oynanacak. Jan Breydel Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.

İşte, A Grubu fikstürü!

18 Eylül Çarşamba

19.55 Club Brugge-Galatasaray

22.00 Paris SG-Real Madrid

1 Ekim Salı

19.55 Real Madrid-Club Brugge

22.00 Galatasaray-Paris SG

22 Ekim Salı

22.00 Club Brugge-Paris SG

22.00 Galatasaray-Real Madrid

6 Kasım Çarşamba

22.00 Paris SG-Club Brugge

22.00 Real Madrid-Galatasaray

26 Kasım Salı

19.55 Galatasaray-Club Brugge

22.00 Real Madrid-Paris SG

11 Aralık Çarşamba

22.00 Paris SG-Galatasaray

22.00 Club Brugge-Real Madrid

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 17:17
  1. Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Şampiyonlar Ligi
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi
  4. Galatasaray
  5. Club Brugge
  6. şampiyonlar ligi a grubu puan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da çoban köpekleri yarıştı
    1. Konya’da çoban köpekleri yarıştı
    2. Irak Kuveyt'ten elektrik ithal edecek
    3. Brüksel'de Çizgi Roman Festivali
    4. İzmir’de makilik ve otluk alanda yangın
    5. Rahvan Atları Kıyasıya Yarıştı
    6. Gaziosmanpaşa’da vatandaşlara 3 ton..
    7. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı..
    8. Yıldırım düşmesi sonucu 60 küçükbaş..
    9. Hindistan’da gezi teknesi alabora..
    10. Basketbolda dünya şampiyonu İspanya
    11. Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman..
    12. Kırsal mahallelerin yol bakım..
    13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdünlü..
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli..
    15. Uluslararası Gaziantep Gastronomi..
    16. Basketbolda dünyanın en büyüğü İspanya
    17. Kaçak çalışan Afgan çoban ve..
    18. Ceviz toplarken ağaçtan düşen yaşlı..
    19. Mısır'da ABD iş birliğiyle askeri hava..
    20. Sinop'ta hortum paniği
    21. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    22. Sinop’ta çıkan hortum korkuttu
    23. Malkara Yağlı Güreşleri'nin..
    24. Japon şehri Uzika’dan Kdz. Ereğli’ye..
    25. Roma Başakşehir maçı ne zaman saat..
    26. Terör örgütü Boko Haram'dan askeri..
    27. FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i..
    28. Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı
    29. Çaycuma Kent Konseyinden geri dönüşüme..
    30. Türkiye Rallisi’nde zafer Ogier’in
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir